Jennifer Rodríguez (29), estudiante de FP: "Después de varios trabajos, tenía muy claro hacer una formación profesional, puedo completar los estudios en dos años"

La Formación Profesional (FP) vive un auténtico auge en España. Como analiza la responsable de Sociedad en COPE, Carmen Labayen, en el programa 'La Linterna', las matriculaciones se han duplicado en la última década, pasando de 700.000 a más de 1,2 millones de estudiantes. Un ejemplo de este cambio de tendencia es Jennifer Rodríguez, de 29 años, quien tras varios trabajos decidió matricularse en el Grado Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. "Después de varios trabajos, tenía muy claro hacer una formación profesional, puedo completar los estudios en dos años", afirma, convencida de que ha sido "la mejor decisión que he tomado".

Un puente hacia el empleo y la universidad

Uno de los grandes atractivos de la FP es su elevada empleabilidad. Los datos respaldan esta realidad: según el 'Informe COPE: Radiografía de la FP', casi ocho de cada diez alumnos de ciclos formativos superiores encuentran empleo. Las cifras del Ministerio de Educación confirman que la tasa de empleabilidad de la FP de Grado Superior alcanza el 79,5%. Javier Marín, rector de Sinergia FP, asegura que "la colocación no solo es instantánea, sino que es directa, no pasas por un largo periodo de prácticas ni por ser becario", y añade que más del 96% de los alumnos de ciclos sanitarios, tecnológicos o de negocio logran un puesto en menos de un año. Puedes escuchar más sobre el boom de la Formación Profesional en España.

Además, la FP se ha consolidado como "un puente a la universidad", como señala Marín. Tras finalizar un ciclo superior de dos años, el 30% de los titulados opta por esta vía para continuar su formación, demostrando que ya no es una alternativa, sino una ruta complementaria y estratégica hacia la educación superior.

Alamy Stock Photo Joven trabajando frente al ordenador

El caso de Lucía Cuenca es un ejemplo de esta nueva mentalidad. Pasó de la Universidad a un Grado Superior de FP en Diseño y Amueblamiento porque, según explica, "es otra forma de enseñar mucho más práctica y esto es motivador como estudiante y como persona". Actualmente, completa su formación en una empresa donde confía en quedarse. Su historia, recogida en 'La Tarde' de COPE, refleja la de muchos jóvenes que ven en la FP un futuro prometedor.

La idea es que en cuanto termine las prácticas obligatorias me contraten, quedarme y trabajar"

El auge de la formación privada y a distancia

Aunque dos de cada tres matrículas siguen siendo en la FP pública, la privada crece con más fuerza ante la insuficiencia de plazas públicas. Según el informe FPAnálisis de CaixaBank Dualiza, las matriculaciones en centros privados no concertados han crecido un 467,5% desde el curso 2013-14. Dentro de este sector, la modalidad a distancia ha sido el principal motor, con un crecimiento del 324% desde 2019, aunque ocho de cada diez alumnos siguen optando por la presencialidad.

Las empresas demandan cada vez más perfiles técnicos, especialmente en los ámbitos sanitario, tecnológico y de negocio. La consultora Adecco cifra en 1,3 millones la necesidad de empleos cualificados de aquí a 2030. Ciclos como los de farmacia, laboratorio, administración y finanzas o programación tienen una inserción laboral casi garantizada. El cambio de percepción es claro, como le sucede a Rocío, que estudió una FP y ya está trabajando.

Pixabay Laboratorio y tubos de ensayo

Retos pendientes para consolidar el modelo

Para que el boom de la FP se consolide, existen desafíos importantes. Javier Marín apunta que "el futuro de la FP pasa por ofrecer calidad y a la vez desarrollo técnico y en habilidades interpersonales". Por su parte, Mónica Moso, responsable de Investigación de la Fundación CaixaBank Dualiza, subraya la necesidad de atraer talento a los sectores STEM y la Industria, donde las matriculaciones están por debajo de la media europea.

Es preciso mejorar la orientación profesional sobre FP en los institutos"

Moso considera esencial para ello "mejorar la orientación profesional que se hace en los institutos para atraer talento". Además, aboga por impulsar ciclos formativos de calidad, apostar por la especialización y consolidar el modelo dual con un mayor compromiso de las empresas para asegurar que la Formación Profesional no sea solo una moda, sino una base sólida para el futuro laboral en España.