El boom de la Formación Profesional en España: las matriculaciones se han duplicado en 10 años

La Formación Profesional (FP) ha experimentado un crecimiento "gigantesco" en los últimos años en España, pasando de 700.000 a más de 1,2 millones de estudiantes en la última década. Según Javier Marín, rector de un centro de FP en Madrid, este auge responde a "un cambio de tendencia generacional y empresarial". Los datos respaldan esta percepción: el 46,96% de las ofertas de empleo ya se dirigen a titulados de FP y, según refleja el "Informe COPE: Radiografía de la FP", casi 8 de cada 10 alumnos de los ciclos formativos superiores encuentran empleo.

Un puente hacia el empleo y la universidad

Uno de los grandes atractivos de la FP es su alta empleabilidad, otro es la rapidez de la inserción profesional y el tercero la amplia oferta disponible con 184 ciclos de 26 familias de actividad. Javier Marín, al frente de Sinergia FP, asegura que la colocación "no solo es instantánea, sino que es directa, no pasas por un largo periodo de prácticas ni por ser becario", con más del 96% de los alumnos de ciclos sanitarios, tecnológicos o de negocio consiguiendo un puesto en menos de un año. Cifras del Ministerio de Educación confirman que la tasa de empleabilidad de la FP de Grado Superior alcanza el 79,5%, por encima de algunas titulaciones universitarias.

Además, la FP se ha consolidado como "un puente a la universidad", como señala Marín. Tras finalizar un ciclo superior de dos años, los titulados pueden acceder a la universidad para continuar su formación. De hecho, el 30% de los titulados en FP Superior opta por esta vía, lo que demuestra que ya no es una alternativa, sino una ruta complementaria y estratégica hacia la educación superior.

La idea es que en cuanto termine las prácticas obligatorias me contraten, quedarme y trabajar LUCÍA CUENCA Estudiante de un Grado Superior de Diseño y Amueblamiento

En el caso de Lucía Cuenca fue al revés. De la Universidad donde cursaba una Ingeniería Industrial y Desarrollo de Producto se pasó a un Grado Superior de FP en Diseño y Amueblamiento "es otra forma de enseñar mucho más práctica y esto es motivador como estudiante y como persona". Está completando su formación en una empresa en la Comunidad Valenciana en la que confía en quedarse ya que necesitan gente en el departamento que gestiona la producción donde hace sus prácticas obligatorias para titularse: "es algo que me gusta y a lo que le veo futuro" explica en COPE.

El auge de la formación privada y online

Dos de cada tres matrículas siguen siendo en la FP pública pero es la privada la que crece con más fuerza. La FP pública presencial es competitiva pero, hoy por hoy y según señalas los expertos consultados para el Informe COPE, las plazas siguen siendo insuficientes. Según el informe FPAnálisis de CaixaBank Dualiza, las matriculaciones en centros privados no concertados han crecido un 467,5% desde el curso 2013-14, frente al 31,1% de la pública.

Dentro del sector privado, la modalidad a distancia ha sido el principal motor. El alumnado de FP privada online ha crecido un 324% desde 2019, superando ampliamente a la oferta pública de forma que más de la mitad de los alumnos matriculados online están en la privada. Pese al avance de la formación a distancia, hoy todavía 8 de cada 10 alumnos optan por la FP presencial.

Tenía muy claro hacer una FP porque no tengo que estudiar muchísimos años JENNIFER RODRIGUEZ Estudiante de un Grado Superior en Anatomía Patológica

El perfil del estudiante de FP es cada vez más variado. Un ejemplo es el de Jennifer Rodríguez, de 29 años, estudiante del Grado Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. Tras años trabajando, eligió esta vía por su duración y flexibilidad. "Tenía muy claro hacer una FP porque el tiempo está acotado y puedo completar los estudios en 2 años y con formación práctica", explica. Su caso ilustra cómo la FP permite compatibilizar estudios y trabajo, una ventaja clave para muchos adultos.

Especialidades con mayor demanda laboral

Las empresas demandan cada vez más perfiles técnicos, especialmente en los ámbitos sanitario, tecnológico y de negocio. De hecho, los expertos cifran en 1,3 millones la necesidad de empleos cualificados de aquí a 2030, según la previsiones de la consultora Adecco.

Javier Marín destaca que ciclos como los de farmacia, anatomía patológica, laboratorio, auxiliar de enfermería, así como los de administración y finanzas, marketing o programación, tienen una inserción laboral casi garantizada. El informe de CaixaBank Dualiza corrobora que sanidad, imagen y sonido, y comercio y marketing son las familias con más matriculados en la privada.

En contraste, hay varias familias profesionales donde, según ese mismo estudio, la matriculación en centros públicos supera el 90% y son principalmente sectores más tradicionales e industriales como artes y artesanías, vidrio y cerámica, energía y agua, marítimo-pesquera, química, industrias alimentarias y edificación y obra civil.

El futuro de la FP pasa por ofrecer calidad y a la vez desarrollo técnico y en habilidades interpersonales JAVIER MARIN Rector de Sinergia FP

La percepción social sobre estos estudios también ha cambiado radicalmente. Marín sostiene que la idea de que "la FP es mala" es algo que "lo tenemos los mayores". Afirma que "los menores de 30 años para abajo, nadie piensa que la formación profesional es mala". Al contrario, es cada vez mejor vista porque "el mercado lo sabe".

los retos pendientes: mejor calidad y orientación profesional

Las claves para una FP exitosa, pasan, a juicio de Marín, por la calidad y por una formación tanto técnica como en habilidades interpersonales que facilitan la productividad, el trabajo en equipo y el éxito profesional y, con ello, la contratación de los titulados.

Es preciso mejorar la orientación profesional sobre FP en los institutos MÓNICA MOSO Responsable de Investigación de la Fundación CaixaBank Dualiza

Para Mónica Moso, responsable de Investigación de la Fundación CaixaBank Dualiza, entre los retos pendientes de la FP, está atraer talento a los sectores los STEM o la Industria de los que hay una alta demanda empresarial y mejores perspectivas profesionales que en otros ciclos formativos como los de sanidad o servicios, que concentran en la actualidad un gran porcentaje de matriculaciones, y en los que nos situamos por debajo de la Unión Europea.

Considera esencial para ello mejorar la orientación profesional que se hace en los institutos españoles para atraer talento. Para que el boom español de la FP se consolide, Moso aboga además por impulsar ciclos formativos de calidad, apostar por la especialización y consolidar el modelo dual con un mayor compromiso de las empresas.