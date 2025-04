¿Hay algo cierto de lo que cuenta 'Cónclave'? El arzobispo de Rabat explica las diferencias entre un cónclave real y lo que se ve en la película

Los comunicadores de COPE continúan en Roma. Desde allí, Ángel Expósito ha encendido un día más La Linterna.

Entre las personalidades que se han acercado este miércoles a despedir al Papa Francisco está el Cardenal Arzobispo de Rabat, don Cristóbal López Romero, quien ha hablado con Expósito sobre sus sensaciones tras el fallecimiento del Santo Padre a quien se ha referido como "una persona muy querida".

Ángel Expósito en la Plaza de San Pedro

"Yo estaba preparado, porque 88 años son muchos, y con todo lo que ha ocurrido tenía que llegar más temprano que tarde. Cuando hemos estado una media hora de oración personal delante de sus restos, allí en la capilla de Santa Marta, yo he adoptado una actitud de acción de gracias a Dios, y de paz y de serenidad", ha relatado.

EL PAPA, CON LOS MÁS JÓVENES

Además, don Cristóbal López Romero ha querido recordar la labor del Papa Francisco con los más jóvenes: "sobre todo poniendo en marcha lo que se llamó Scholas Occurrentes, un movimiento de educación que se ha convertido en algo mundial, pero también en distintas intervenciones que ha tenido. El Papa estaba preocupado por la educación de la juventud".

El Papa Francisco en la 36ª Jornada Mundial de la Juventud

Otra de las cuestiones por las que se recordará al Papa Francisco es por "saber mirar hacia otras religiones".

El arzobispo de Rabat considera que, hoy en día, el diálogo interreligioso, y en nuestro caso el diálogo islamocristiano, es fundamental: "el diálogo islamocristiano pone en marcha unas energías que tocan, prácticamente, a la mitad de la humanidad. Y, si nosotros trabajásemos al unísono por construir un mundo mejor, como Dios lo quiere, según la voluntad de Dios, el mundo funcionaría mucho mejor".

derechos humanos

Como hijo de padres italianos que emigraron a Argentina, el Papa tampoco se olvidó de poner el foco en la cuestión migratoria.

De hecho, el Cardenal Arzobispo de Rabat, ha recordado en La Linterna una conversación que mantuvo con el Santo Padre en una visita a Marruecos: "yendo en el coche con él hablábamos de este tema y me dijo que no tenemos que hablar nunca de migrantes, sino de personas en situación de migración, o en situación de movilidad, porque migrante es un adjetivo y persona sería el sustantivo. Y, a base de calificar al otro como migrante, nos olvidamos de que es un ser humano con todos los derechos de todo ser humano".

Es por ello que el Papa ha sido la sido la voz en el mundo que ha mantenido la llama en favor de estas "personas en movilidad", porque, desgraciadamente, ha explicado, "las políticas migratorias de los países ricos han sido y son todavía egoístas, raquíticas y nefastas".

'cónclave', ¿hay algo de verdad en la película?

Mientras, los cardenales se preparan para el cónclave que tendrá lugar en dos semanas y en el que saldrá elegido el sucesor de Francisco. El arzobispo, que participará en él, es consciente de que el concepto de este tipo de reuniones se ha podido ver distorsionado por la ficción y, en concreto, por la película 'Cónclave', que tanto éxito está teniendo entre la audiencia.

Un largometraje que él mismo ha visto y sobre el que ha dado su opinión: "Yo no sé si ha perjudicado o ha ayudado. Yo me imagino que ha despertado interés y curiosidad, mucha curiosidad, pero, ciertamente, la película, que yo vi hace un mes, no es un documental, es una película de ficción, un thriller. Presenta situaciones que se han podido dar a lo largo de cinco o diez siglos y los concentra como si hubiesen ocurrido en un solo sínodo, en un solo cónclave, durante una hora y media. Eso distorsiona la realidad y el que no tiene otros elementos podría pensar que ese es el ambiente que reinará en este sínodo".

Y es que en los cónclaves, tal y como ha explicado, hay diferencias y distintas visiones del mundo y de la Iglesia que, lejos de ser un problema, resultan enriquecedoras: escuchar otras opiniones de forma respetuosa para llegar a un mismo objetivo.