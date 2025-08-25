Trabaja en un bar, atiende a un cliente, y se queda de piedra por lo que hace al servirle, entre lo mejor de la temporada

Como es tradición al cierre de la temporada, nos gusta echar la vista atrás y recopilar los momentos más destacados que hemos compartido en estos meses. En este caso, recuperamos una 'hora de los Fósforos'.

Rocío, al comienzo de su intervención, explica que con 18 años bebía Licor 43 con chocolate. "Para rebajarlo un poco", indica provocando las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

Otra 'fósfora', llamada Mari Carmen, tiene 75 años. Cuando era pequeña, "mi madre compraba una botella. Se llamaba Zarzaparrilla. Lo que nos gustaba eso. No tenía alcohol ninguno y lo podíamos beber con mucha tranquilidad. Hace muchos años que no lo encuentro en ningún sitio".

Alberto recuerda mucho el Fruitopía. Además, él hacía tanguimocho. "Mezclábamos el Tang con vino".

Alamy Stock Photo Tang

¿Y Jesús? ¿Cuál es su bebida predilecta? Él nació en Sevilla , su infancia la vivió en Morón de la Frontera y sus padres son canarios. Ha hablado sobre el Clipper de fresa, que es la bebida estrella en las islas. Es una bebida gaseosa y "es como comerte un polo de fresa. Tiene azúcar en cantidades industriales".

Román, inmediatamente después de la intervención de Jesús, nos cuenta que mi bebida es muy sencilla. El "típico sifón con vermut. Me parece la bebida de tardeo número uno".

Alamy Stock Photo Supermercado

Otro 'fósforo' montó un bar al lado del Bernabéu . Le llaman 'El pilas' porque es inventor de cosas electrónicas. Le puse al bar el mismo nombre. "Tengo muchos aparatos. Algunos están fabricados.

Tengo un sistema de transportes elevador que es revolucionario", explica. Referente a las bebidas, "hice el soft pilas. Mezclaba como un licor de huevo con un poco de tónico y ginebra. Luego hice el lovely pilas. Un licor francés de color violeta con tónica".

Ciriaco se alegra de escucharnos. Es un oyente muy fiel. Lleva 71 años en el gremio de hostelería y tenía un cliente de lo más particular. ¿Por qué? "Me pedía una copita de triple seco, y me pedía media ración de boquerones en vinagre para mojarlo en la copa del licor".