García-Sastre habla claro sobre las cuarentenas y plantea un escenario si ómicron permanece: "Se cambiará"

Este miércoles, pasaba por los micrófonos de 'La Linterna' un prestigioso virólogo. Es Adolfo García Sastre, virólogo y director del Instituto Salud Global y Patógenos del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Fue uno de los primeros expertos que alertó de lo que se nos venía encima. Con él, hablábamos sobre el optimismo que se respira con ómicron y de la última medida anunciada por Sanidad para frenar la propagación del virus. ¿Puede ser ómicron el principio de fin?

"Es una razón para estar optimistas. Hay mucha vacunación en España y vamos a tener una sintomatología leve. Incluso con una variante que es capaz de infectar a una gran capacidad de vacunados pero sin causar una proporción de enfermedad severa. Los no vacunados van a tener más porcentajer de población severa". Además, García Sastre añadía que "va a dar lugar a un aumento de inmunidad. Lo que es negativo es que los casos se están disparando mucho y, a pesar de que causa menos severidad, causa un número absoluto de enfermedad es grande. Hay que intentar doblegar este aumento tan rápido en el número de casos para que no cause una gran cantidad de gente en los hospitales".