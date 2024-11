Expósito señala el detalle del vídeo de la becaria de Nacho Cano que más le llama la atención: "Si ves el vídeo..."

Se trata de una de las imágenes más virales de los últimos días: las declaraciones de la becaria del cantante Nacho Cano en el musical 'Malinche', Lesly Guadalupe, junto a su abogado y frente a los juzgados de Plaza de Castilla. Un vídeo que se ha hecho popular porque, lejos de aportar su punto de vista legal, la joven decidió comenzar a cantar la canción 'Lucha de gigantes', conocida por ser uno de los temas más populares del cantante Antonio Vega.

Más allá de la letra de la canción, el momento dejaba con la boca abierta a los periodistas que se concentraban en el lugar y que acababan de formularle preguntas al abogado de Guadalupe. No sólo por la ocurrencia de la joven, sino por el tiempo que permanece cantándola mientras el letrado se mantiene serio junto a ella, esperando que acabase la 'performance'. Un vídeo viral que han querido comentar este miércoles en La Linterna Ángel Expósito y Jon Uriarte.

Expósito y la becaria de Nacho Cano

Así, ambos comunicadores repasaban en la sección 'He visto luz' los casos judiciales más sonados en las últimas semanas, como el de Víctor de Aldama. No obstante, en un momento el director de La Linterna se paraba a comentar el vídeo de Lesly Guadalupe: “Esperemos que lo de cantar sea una metáfora, y no haga como la exbecaria de Nacho Cano en los juzgados el otro día”.

Tras escuchar el sonido, ambos periodistas dejaban escapar sendas carcajadas mientras Uriarte comentaba: “Yo cada vez que lo escucho pienso que algo pasa en este mundo”. No obstante, más allá de la ocurrencia de cantar en lugar de dar declaraciones, hay un momento del vídeo que llamaba la atención de Expósito: “Si ves el vídeo, hay un momento que el abogado la coge del brazo y le dice “vente para acá, que todavía perdemos el juicio”.

EFE Lesly Guadalupe O.F., la becaria del musical 'Malinche'

“Y ojo, el abogado dijo que había salido bastante bien”, bromeaba Uriarte, mientras su compañero le cortaba: “Pues menos mal”.

El abogado de la becaria

Eso sí, más allá de canciones, su abogado, Alfredo Arrién, que tras interrumpir el momento y pidió disimuladamente a Leslie que dejase de cantar, señalaba que la declaración había ido "bastante bien", como ya explicaba Uriarte, porque la ratificación de la denuncia de la becaria ha sido "sólida", asegurando que la causa está "bastante clara".

"Ha sido una declaración súper extensa y súper exhaustiva. Hemos estado casi dos horas de declaración, lo ha respondido todo, lo ha clarificado todo, se ha aclarado todo. El procedimiento va a continuar", ha expresado a la salida de los Juzgados.

EFE Nacho Cano, en 'Herrera en COPE': "El Gobierno ha enfrentado a España, los buenos son ellos y los malos los demás"

No es el único frente abierto en la batalla legal que mantiene contra Nacho Cano, ya que el próximo 12 de diciembre tendrá que regresar a los tribunales para declarar por un presunto delito de "amenazas condicionales" al equipo de 'Malinche'. Una acusación que Lesly niega rotundamente, aunque su abogado ha admitido que está "un poco nerviosa" por este tema.