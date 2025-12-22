¿Cuáles son los escenarios que se abren ante la victoria de Guardiola y la subida de Vox?

El Partido Popular ha ganado por segunda vez en su historia las elecciones en Extremadura, pero la victoria de María Guardiola ha sido agridulce. Aunque incontestable, con un 43% de los votos, no ha alcanzado la mayoría absoluta y dependerá de las negociaciones con Vox, que ha doblado su representación. En el otro lado, el PSOE ha firmado el peor resultado de su historia. Este es el análisis de la jornada postelectoral compartido por el periodista Adrián García, de COPE Extremadura, en el programa ‘La Tarde’ de COPE con Pilar García Muñiz.

Guardiola pide "responsabilidad" ante una negociación que se prevé dura

Si María Guardiola adelantó las elecciones a mitad de legislatura para gobernar con menos ataduras, la jugada no le ha salido redonda. Pasa a tener 29 diputados, un escaño más, pero lejos del escaño 33 que marca la autosuficiencia. Ante este escenario, la presidenta ha pedido responsabilidad a todos los partidos para que permitan "un gobierno rápido".

"Yo lo que voy a pedir es responsabilidad. Extremadura necesita estabilidad, necesita un gobierno fuerte, necesita que sigamos impulsando las políticas que han llevado a nuestra región en tan solo 2 años y medio a obtener las mayores cotas de progreso", ha declarado Guardiola esta mañana.

VOX dobla su fuerza y marca condiciones

El partido de Santiago Abascal ha sido el otro gran triunfador de la noche, pasando de 5 a 11 diputados y obteniendo casi un 17% de los votos. Abascal ya ha emplazado a Guardiola a que aclare con quién quiere pactar y no ha descartado entrar en un gobierno de coalición. "Nosotros estamos abiertos a muchas posibilidades, pero no vamos a adelantar acontecimientos", ha afirmado el líder de VOX, quien ha recordado que ahora se entra en "una nueva fase".

Desde el Partido Popular transmiten "calma y tranquilidad", asegurando que marcarán ellos el ritmo de las negociaciones, según ha explicado el periodista Adrián García. Sin embargo, la sensación es que la victoria es claramente agridulce, ya que ahora saben que "Vox lo va a poner muy difícil". Como recuerda el analista, "Vox con 5 diputados lo ha puesto muy, muy, muy difícil, con 11, no te puedes imaginar".

La primera gran prueba de la relación entre PP y Vox llegará el 20 de enero, fecha tope para constituir la asamblea regional. Según el análisis de García, "todo hace indicar que Vox va a pedir la presidencia de la asamblea". Aunque duda de que pidan entrar en el gobierno, sí tiene claro que "van a apretar muchísimo" y no se van a rebajar.

El PSOE se hunde y Gallardo se aferra al escaño

El gran derrotado de la jornada electoral ha sido el PSOE de Miguel Ángel Gallardo, que con 18 escaños y un 25% de los votos obtiene el peor resultado de su historia. El batacazo ha provocado la convocatoria de la ejecutiva regional del partido esta misma tarde, donde se baraja la dimisión del candidato.

La dimisión es "una posibilidad", ha comentado Adrián García, aunque también ha apuntado a otra jugada. Su teoría es que Gallardo podría dimitir como secretario general pero mantenerse como diputado, lo que le permitiría continuar aforado. "Si Gallardo fuese senador autonómico, se llevaría el caso, su situación judicial, al supremo, y se alargarían los plazos", una estrategia que, según el periodista, podría haber marcado el propio Pedro Sánchez.

Mientras tanto, ya han comenzado los movimientos internos en el partido. El PSOE de Cáceres, un sector crítico con Gallardo, ya está exigiendo su dimisión para abrir un nuevo proceso de primarias. Entre los favoritos para la sucesión suena con fuerza el nombre de Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general del partido en la provincia de Cáceres.