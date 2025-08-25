Un hombre de Segovia viaja a Disneyland París y lo que ocurre con los personajes del parque acaba en denuncia: pidió que le devolvieran el dinero

Cada uno lucha por su causa y la de este hombre de Segovia comenzó en un viaje a Disneyland París en verano de 2024. En ese momento comienza su 'pelea' contra Eurodisney por no haber disfrutado durante su estancia de todas las atracciones de este conocido parque de ocio.

El principal objeto de la demanda es haberse quedado, según recoge la sentencia, sin "la firma de autógrafos por parte de los personajes", lo que a su juicio constituye un incumplimiento contractual. Por este motivo este segoviano solicitaba el reembolso íntegro del importe abonado por su estancia en Disneyland París.

la defensa de eurodisney

Previo a llegar el caso al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Segovia, Eurodisney ofreció al enfadado cliente una compensación en forma de invitaciones para una futura visita y el reembolso Disney Premier Access por importe de 240 €. El demandante no lo consideró suficiente y siguió adelante con el proceso judicial para defender sus intereses al haberse quedado sin los autógrafos de los personajes.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso COPE, Eurodisney defiende que:

Falta de legitimación pasiva, porque el contrato fue con otra sociedad (Euro Disney Vacances S.A.S.). No hubo incumplimiento grave: las interrupciones fueron solo un día de los tres, por una movilización social puntual. Se ofreció compensación (invitaciones para otra visita y reembolso parcial de 240 €), rechazada por el demandante. Los términos aceptados advertían que algunas atracciones podían cerrarse sin previo aviso.

Justo en la época del año que acudió este segoviano a Disneyland París coincidió con unas semanas de tensión de los trabajadores del parque por las malas condiciones en las que se encontraban. Ello derivó en algunas jornadas de huelga y parón de la actividad habitual, para disgusto de los clientes allí presentes.

los 'no autógrafos' le han salido caros

Con las alegaciones del demandante y la defensa de Eurodisney, el Juzgado nº 1 de Primera Instancia e Instrucción de Segovia ha desestimado la demanda interpuesta. El hombre que quería su experiencia completa en Disneyland París no solo no va a recuperar su dinero, sino que además tendrá que pagar las costas del juicio.

El juez entendió que las incidencias no fueron lo bastante graves para devolver todo el importe:

Se confirma que la demandada no era la contratante, por lo que no procede la acción contra ella. Incluso entrando al fondo, no hubo incumplimiento esencial que justificara el reembolso total. Las compensaciones ofrecidas fueron razonables y proporcionadas.

Las razones que recoge la sentencia que amparan a disney

La sentencia recoge que:

"En cuanto a la legitimación pasiva, de la documentación aportada por la parte demandada se desprende que la entidad contratante fue EURO DISNEY VACANCES SAS, y no EURO DISNEY ASSOCIES SAS, por lo que concurre una falta de legitimación pasiva que impide dirigir válidamente la acción contra la entidad demandada".

Añade que, "en todo caso, y examinando al fondo del asunto, no se ha acreditado un incumplimiento esencial del contrato que justifique el reembolso íntegro del precio. La interrupción de ciertas atracciones durante un solo día, en el contexto de una estancia de tres días, no puede considerarse una frustración del fin del contrato, máxime cuando el demandante pudo disfrutar del resto de las instalaciones y servicios del parque.

Además incluye que, "la parte demandada ofreció medidas compensatorias razonables, que fueron rechazadas por el demandante. Además, los términos y condiciones aceptados por el actor advertían expresamente de la posibilidad de cierres temporales sin previo aviso, lo que excluye la existencia de una expectativa legítima de disponibilidad total de todas las atracciones"

Concluye que, "aunque se comprende la frustración del demandante y su familia por las incidencias sufridas durante su estancia, la solicitud de reembolso total resulta desproporcionada en relación con las mismas. La jurisprudencia establece que la compensación debe ser proporcional al perjuicio efectivamente causado, y en este caso, las medidas ofrecidas por la demandada son adecuadas y razonables.