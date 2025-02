Un dependiente de Malasaña ahorra las propinas para cumplir un sueño en Granada y, 60 años después, aún recuerda lo que vio

La Sociedad Deportiva y Recreativa 'La Didáctica' será centenaria 2027 y se encuentra en Malasaña y cuenta con más de 200 socios. Nació el 20 de diciembre de 1927 en el antiguo Barrio de las Maravillas, conocido ahora como Malasaña, casi 100 años de dedicación que acaba de reconocer el Ayuntamiento de Madrid.

Manuel González, su actual presidente, explica en La Linterna que el reconocimiento del consistorio no solo lo agradecen, sino que les es útil. “Es eficaz para que La Didáctica siga otros 100 años; de hecho, ya desde ese momento se ha acercado mucha gente y algunos muy curiosamente dicen 'hombre, si yo vivo aquí al lado, pero nunca me hubiera imaginado que aquí en esta calle había un club de ajedrez'”, bromea.

Redes Sociales Fotografía del equipo de 'La Didáctica' tras recibir el reconocimiento en el Ayuntamiento de Madrid

Así, de las decenas de miembros que componen el club, algunos cuentan con historias increíbles, como la de Alfonso, un dependiente de una tienda de ultramarinos del barrio madrileño de Malasaña. Explica en COPE que, durante años, se dedicó a ahorrar lo que pudo de las propinas para el que era su sueño de la mili en Granada.

El origen del club antes de la Guerra Civil

Los socios del club tienen muy poca documentación sobre la historia de La Didáctica. El primer deporte en el que participó fue en un torneo de fútbol en 1928. A partir de 1931 se pierde su pista durante la Guerra Civil. “Sabemos que la antigua sede que estaba en la corredera baja de San Pablo número 20 fue dañada durante los bombardeos de la Guerra Civil, pero lo sabemos por una fotografía”, explica en COPE el presidente de la sociedad.

La Didáctica Pieza de ajedrez del siglo X, expuesta en La Didáctica

Así, el siguiente documento que exista es ya de los años 50, “que es un contrato de alquiler y después unos nuevos estatutos”. En La Didáctica se practican 10 deportes. El Ajedrez es el deporte rey en el club; hasta seis equipos participan en competiciones de la federación madrileña. La Didáctica protege, como si de un secreto se tratase, sus casi 100 años de historia.

“No hay ninguna referencia concreta a ninguna actividad concreta”, revela González. “No se cita la palabra ajedrez, y muy curiosamente lo que sí dice es que no se puede uno restringir a una sola actividad, no somos un club de nada en concreto y eso nos permite ser un club de cualquier cosa en particular”.

El sueño de un dependiente de Malasaña

Actualmente, el club lo forman 263 personas, de las cuales 50 son jóvenes y 36 mujeres. La cuota es de 8 euros mensuales. No hay horarios ni días concretos para jugar. Cada socio se entretiene con lo que quiere, como aclara su presidente. “Nada más entrar siempre se sabe que hay alguien que vas a poder encontrar con el que practicar tu juego favorito”. Un ambiente que, señalan, es de gente que “le tiene cariño a estos juegos”. “Como tienen cierto grado de complejidad, pues en cuanto te pones a jugar todas las dificultades de la vida diaria las dejas en la calle”.

El fútbol, el baloncesto, la danza, incluso organizar excursiones se han podido practicar en La Didáctica. Alfonso cumplió el sueño de su vida en 1962 (ahora tiene 81 años) en uno de los viajes que organizaron a Motril, Granada. “La gente de mi pueblo decía, 'ah pues hemos visto el mar, conocemos el mar', porque a los de mi quinta a lo mejor les había tocado Melilla o África y entonces habían conocido el mar”. No obstante, no fue el caso de Alfonso: “me tocó en otro sitio la mili, y nos hicimos la idea de que era una invención, porque lo que conocíamos eran los pilones de la fuente”.

El ahorro de las propinas

Alfonso trabajaba en una tienda de ultramarinos de la Corredera Baja de San Pablo, unos números más abajo de la antigua sede. Gracias a su trabajo pudo pagar las mil pesetas que costó el viaje a Granada. “Las mil pesetas salieron de las propinas que me daban de llevar pedidos”, desvela el propio dependiente a Expósito. Eso sí, también de las propinas sacaba para ir al teatro, porque le gustaba. “Me gustaba emplear mis propinas en algo que me satisficiera mucho”.

Son más de 60 años como socio de La Didáctica, club reconocido por el ayuntamiento madrileño. Os podéis imaginar que allí ha coincidido con muchas personas y ha podido practicar muchos deportes. Ahora echa en falta esa cercanía entre socios. “Allí vas y haces lo que tengas que hacer, pero no hay aquí la tertulia familiar que tanto se necesita en la vida”, explica el miembro del club deportivo.

“Entonces había allí unos sillones, estábamos hablando y yo hablaba de todo lo que trabajaba, porque después en la tienda trabajaba mucho porque sabía a la hora que entraba, pero a la hora que salía no se salía”.

Miembros jóvenes de La Didáctica

Uno de los últimos deportes que ha adoptado el club es el ping-pong. Joaquín Palacios, es un granadino de 32 años aficionado a este deporte. Él y su amiga buscaban un lugar familiar donde poder darle tranquilamente a la raqueta.

La Didáctica Imagen del club de ajedrez de La Didáctica

“Quizá el sentimiento de comunidad, el sentir que somos casi una gran familia”, confiesa Joaquín en COPE”. Unos están a su ajedrez, otros con el ganchillo, cada uno un poco pasando la tarde a su hobby. “Y hay esa sensación de estar dentro de una cosa viva, digamos, de un grupo vivo”. Otro grupo de socios es el que forman los 50 vecinos que juegan al GO, un juego de origen chino más antiguo que el Ajedrez.