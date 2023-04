COPE vive la Semana Santa alrededor del mundo: "Llama la atención la dimensión social que tiene en España"

En pleno Viernes Santo La Linterna ha hecho un viaje alrededor del mundo para conocer cómo se están viviendo estos días en países tan diferentes como Corea del Sur, Perú, la República Democrática del Congo o, incluso, una zona de guerra como es Ucrania. Y lo hace a través de las voces de los misioneros que están encargados de llevar hasta allí no sólo los valores cristianos, sino también actividades de formación a jóvenes y de compañamiento.

El primero de ellos es un cordobés de nombre Pedro, y que se formó como sacerdote en Ucrania, donde aún sigue a pesar de la guerra: “La situación hablando solamente en Kiev esta bastante tranquila en las últimas dos semanas, aunque nunca sabes lo que va a pasar, pero hace un mes que no nos cortan la luz y eso ayuda bastante. Pero en el sur y en el este la situación sigue siendo crítica”, explica en COP”. Y es que ya han pasado 13 meses desde que la guerra estalló en Ucrania, pero eso no les priva de celebrar la Pascua: “Celebramos que Jesucristo ha resucitado, el Evangelio no ha cambiado a pesar de la situación que estemos viviendo. Lo vivimos con esperanza viendo cómo vivimos la Pascua el año pasado, con una situación aún más crítica que la de hoy, el Señor nos ha sacado de esa muerte”.