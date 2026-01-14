Ni petróleo ni dinero para Cuba

Cuba aguarda en un clima de plena incertidumbre la llegada a la isla de los cuerpos de los militares muertos durante el apresamiento de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El presidente Díaz-Canel les despedirá con todos los honores después de haber decretado dos días de duelo nacional. Mientras los cuerpos de los militares llegan a la isla, el Gobierno se enfrenta a la presión cada día más creciente de la Casa Blanca. Marcos Rubio, el secretario de Estado de Trump, nunca ha escondido que la caída del castrismo es una de sus principales apuestas políticas. Trump comparte este objetivo.

Las redes sociales del presidente de Estados Unidos confirman que la administración Trump va a negar cualquier tipo de ayuda económica a un país en bancarrota, que importa el 80% de los bienes que consume y que ha estado viviendo del petróleo venezolano, del turismo o del dinero que ingresa por los servicios sanitarios que sus médicos prestan fuera del país. Todo esto, grita Trump a través de sus redes, se ha acabado. Cuba caerá, con eso sueñan Trump y Rubio, por las buenas o por las malas. En nombre de la seguridad, la Casa Blanca ha iniciado una expansión política, militar y económica que cuestiona la independencia desde México hasta la Patagonia. No hay límite a la expansión si Trump considera que algo que esté al otro lado de la frontera sur de Estados Unidos sirve a sus intereses particulares. Cuba caerá, tarde o temprano, pero la pregunta, allí como en Venezuela, es si la caída de los actuales dirigentes significará el primer paso a la tan merecida libertad para el pueblo cubano.