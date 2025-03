San José es el "influencer" de estas tres generaciones

El abuelo es José Romero, nació en Villagonzalo, en Mérida, y tiene 89 años. Fue mecánico de aviones y llegó a ser Capitán del Ejército del Aire. Su hijo tiene 52 años, se llama Miguel Ángel y es maestro de Primaria, y su nieto, con 21, es estudiante de Fisioterapia. A ellos la figura de san José no les es lejana ni mucho menos. «Como la de todos los santos, de su figura lo que más me gusta es su fe y confianza en Dios -afirma José. A lo que su hijo y su nieto añaden: «Lo que más me gusta de San José, primero, es su humildad. Le permitió literalmente escuchar al Señor en sus sueños. Es un ejemplo a seguir. La otra cualidad es su tremendísimo amor, primero por Dios y después por María. Se fio ciegamente de Dios, la protegió y fue fiel a María, su esposa». «Esa figura protectora en la que no se le oye hablar, parece que no tiene un papel protagonista, pero ahí está, dando seguridad, con su presencia».

San José representa hoy para estos emeritenses un modelo completamente revolucionario. Para el más mayor de la familia, «la figura del padre está y estará en crisis por falta de vocación. La familia necesita cimentarse sobre la base del amor y entrega desinteresada para con todos sus miembros. De ahí, y de haber descubierto los valores de la vida en familia, nace la vocación y responsabilidad paterna». Su hijo y su nieto le dan la razón: «Mucha gente ha sacado a Dios de la ecuación de su vida y eso es un problema. Ya lo que buscamos es nuestro propio placer y no a Él. Los hombres no somos más que las mujeres, somos iguales y a la vez somos complementarios. Hoy en día se quiere crear una lucha artificial en ese sentido y se nos bombardea desde todos lados con una mal entendido a igualdad que no contempla la particularidad de cada uno».

¿Cómo les influye el ejemplo del padre terreno de Jesús, la sombra del Padre, como lo define Dobraczyński en su famosa novela sobre san José? Para ellos «su ejemplo me ayuda a estar pendiente de mi familia, implicándome en todo, intentando que no se note, y sobre todo, guiándolos en lo importante a mis hijos» afirma Miguel Ángel. «Con su ejemplo me enseña que debo amar siempre y en todo momento. También me ayuda a darme cuenta muchas veces de que soy criatura y por tanto debo ser humilde siempre», dice su hijo. Y el abuelo añade que el mayor aprendizaje como el mayor de la familia es «el saber y conocer su estrecha mitad familiar y sincera de escucha y obediencia al Padre».

En la familia de los Romero, nos invitan a vivir su día en familia. Ellos lo hacen hasta con postre de cucharilla, fíjate Irene, con merienda rica y todo lo que hace de las cosas sencillas algo extraordinario. Como hacía San José.

El abuelo confiesa que, en este día, «invito y me invito a dejarnos sentir profundamente las cualidades de un padre que, sin serlo, siempre siente y vive bajo el amor los lazos de entrega y amistad para el bien familiar y social». Su hijo y su nieto cuentan que «intentamos por la tarde estar en familia, estar con nuestros hijos y, si tenemos la suerte de tener abuelos, también unirnos a ese estar con los abuelos con una merienda rica. Invitamos a que se vaya también a Misa para que le celebremos todos en nuestra familia que es la Iglesia».