Se pone en marcha campaña de Navidad de Manos Unidas: "Es un momento en que nos sensibilizamos más con el compartir"

La presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar Gracia, ha presentado en el programa 'La Linterna de la Iglesia' la nueva campaña de Navidad de la organización. Bajo el lema 'No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado', la iniciativa busca movilizar la solidaridad para financiar proyectos de desarrollo en tres continentes, recordando que un gesto de generosidad puede cambiar la vida a miles de personas.

La Navidad, un tiempo para compartir

Gracia ha explicado que la Navidad es un momento en que 'nos sensibilizamos más con el compartir'. Para la organización, este verbo va más allá de un simple acto de generosidad; se trata de 'una gratitud' y una conciencia de que 'la vida es un don'. La campaña retoma esta idea, subrayando que, aunque nadie elige nacer en un país sin recursos, 'sí podemos elegir compartir lo que tenemos'.

La presidenta de Manos Unidas establece una clara diferencia entre la pobreza en España y la miseria extrema en otras partes del mundo. 'No es comparable a lo que puede ocurrir en cualquier país de África, es que ahí no tienen nada', ha señalado. Se refiere a situaciones donde una casa es 'un chamizo en la India, con cuatro plásticos'. Por ello, la labor de la ONG se centra en garantizar 'derechos humanos muy básicos' como el acceso al agua, la alimentación, la sanidad o la educación.

Más de 50 países y 575 proyectos

Durante el último año, Manos Unidas ha trabajado en 55 países y ha puesto en marcha 575 proyectos de desarrollo nuevos, aunque gestiona cerca de mil iniciativas contando las de años anteriores. Gracia ha destacado el impacto de acciones aparentemente sencillas, como facilitar el acceso a agua limpia. 'Tener agua para lavarse las manos, para cocinar con agua limpia o para regar un huerto le cambia completamente la forma de alimentarse a cualquier familia', afirma.

Quien apoya a una mujer, apoya a una familia" Cecilia Pilar Gracia Presidenta de Manos Unidas

Un eje transversal en todos los proyectos es el apoyo a la mujer. La organización, compuesta en un 95% por voluntarias, tiene claro que "quien apoya a una mujer, apoya a una familia", un principio que aplican de forma estricta. 'Si no hay un porcentaje equis de mujeres, no apoyamos ese proyecto', ha sentenciado Gracia, destacando que esta es una de las claves del éxito de su modelo de cooperación tras 65 años de experiencia.

El Reto Senegal: mujeres como motor de desarrollo

Un ejemplo concreto de esta filosofía es el proyecto del 'Reto Senegal', en la región de Ziguinchor. Allí se apoya a una cooperativa de 645 mujeres y 50 hombres para mejorar sus huertas. Las actuaciones son 'muy básicas, pero muy necesarias': se construyen muretes para que no entren los animales, se instalan bombas de agua con luz solar y se habilitan zonas de almacenamiento con neveras solares. 'Les ha cambiado la vida a esas familias', asegura la presidenta.

Manos Unidas garantiza que cerca del '90% del dinero que una persona dona va directamente' a sus dos líneas de trabajo: los proyectos en el sur y la educación en España. La organización, auditada por la Fundación Lealtad, invita a colaborar a través de su página web o, para el 'Reto Senegal', enviando una donación al Bizum 03039. 'Todas las donaciones son muy valiosas', ha concluido Gracia.