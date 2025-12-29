Manos Unidas y su campaña de Navidad: “No elegimos dónde nacer, pero sí podemos elegir compartir”

Bajo el lema de que los seres humanos «No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado». Manos Unidas ha puesto en marcha su tradicional campaña de Navidad. En una entrevista en el programa ‘Ecclesia al día’ de TRECE, su presidenta, Cecilia Pilar, ha explicado que la iniciativa busca recordar que “nuestro sitio de nacimiento nos condiciona”. La campaña subraya que, aunque nadie elige las circunstancias en las que viene al mundo, “compartir lo que tenemos sí que lo podemos elegir”.

Pilar ha profundizado en la idea central de la campaña, destacando la “gran desigualdad que supone nacer en un país o en otro”. Ha señalado que la vida de una persona es radicalmente distinta si nace en Europa o en África, desde la gestación hasta las oportunidades de crecimiento. Por ello, ha insistido en que, ya que hemos tenido la “gran suerte de haber nacido aquí”, podemos tomar la decisión de ayudar. En el marco de la Navidad, ha añadido, “el compartir cobra todo el sentido del mundo” para una organización como Manos Unidas.

Un reto para las mujeres de Senegal

Este año, la campaña de Navidad se enfoca en un reto concreto: apoyar a las mujeres de Senegal. El objetivo es respaldar una cooperativa formada por 645 mujeres y 50 hombres dedicada a la rehabilitación de huertos. Según ha explicado la presidenta de la ONG, este tipo de proyectos “cambia la vida de una familia”, ya que, como ha recordado, “la que ayuda a una mujer ayuda a la familia”.

El proyecto contempla acciones integrales para asegurar su éxito, como vallar los huertos para proteger las cosechas, instalar paneles solares para alimentar los pozos de agua y facilitar el riego. Además, la ayuda incluye la provisión de frigoríficos para almacenar los productos, así como formación en procesos de envasado para venderlos más adelante y obtener mayores beneficios. El fin último es que estas mujeres, muchas de ellas analfabetas, se organicen y gestionen la cooperativa como “una empresita”, logrando así “cambiarles completamente la vida”.

Compartir es nuestra mayor riqueza" Cecilia Pilar Gracia Presidenta de Manos Unidas

La presidenta de Manos Unidas ha recordado que la organización trabaja siempre por “la dignidad del ser humano” y que, en estas fechas, se busca tocar la fibra de la sociedad. Pilar ha insistido en que “la alegría del compartir no tiene parangón cuando se hace desde el corazón” y ha recordado la idea central de la campaña: “compartir es nuestra mayor riqueza”.

Más de 65 años de ayuda

Cecilia Pilar ha repasado la trayectoria de la organización, que cuenta con más de 65 años de historia. Basándose en la memoria del último año, ha detallado que Manos Unidas trabajó en 55 países y puso en marcha más de 575 proyectos de desarrollo en tres continentes. En total, la entidad gestiona alrededor de 1.000 proyectos de forma simultánea gracias a una red de 6.700 voluntarios y 72 delegaciones en España, y más de 400 socios locales en el terreno.

Mirar más allá de las fronteras

Ante el argumento de la pobreza cercana, Pilar ha afirmado que, aunque existe, “no tiene nada que ver lo que hay aquí a lo que hay allí”. Por eso, ha invitado a “mirar más allá de las fronteras” para ayudar a los “hermanos nuestros que están necesitando también de colaboración y de acompañamiento”, en referencia a los descartados, como los llama el Papa Francisco.

Finalmente, ha reconocido que en Navidad la gente “se pone como más sensible”, pero ha recordado que la ayuda “es necesaria desde el 1 de enero al 31 de diciembre”. Cualquier colaboración es importante, porque “ninguna ayuda es pequeña, toda la ayuda es porque es sumar granos de arena”. Para colaborar, los interesados pueden acudir a la página web de la organización o realizar un donativo a través del Bizum 00303.