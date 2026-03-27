Un monasterio de clausura abre sus puertas a la experiencia vocacional de jóvenes: "La vocación es algo muy serio"

"La vocación es algo muy serio", dice en un momento determinado la protagonista de la película 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, y que ha sido galardonada con entre otros, el Bravo de Cine 2025 por la Conferencia Episcopal. Así mismo lo entiende la archidiócesis de Granada, que esta Semana Santa ofrece la posibilidad de vivir una Pascua Contemplativa.

El histórico Monasterio de San Jerónimo, en Granada, donde una comunidad de monjas Jerónimas vive en clausura, abre sus puertas a jóvenes como Ainara, la joven que interpreta Blanca Soroa de forma magistral en esta película. Y es que, como ella, hay chicas que sienten la llamada a la vida religiosa, o al menos a experimentar en qué consiste responder sí a la vocación. Pues en este convento, ahora en Semana Santa, es posible vivirlo.

La Delegación de Vida Consagrada de la archidiócesis de Granada convoca desde hace un año una pascua contemplativa, para chicas de entre 18 y 35 años. El delegado, Francisco Tejerizo, habla de cómo esta experiencia puede ser todo un descubrimiento: «La llamada del Señor siempre es un descubrimiento que sorprende. Eso lo he vivido yo en mi propia experiencia. Además de permitirse atender la llamada del Señor, está la propia probación. Es decir, yo me coloco en situación de ponerme ante Dios para decirle ¿qué quieres de mí?».

Esta Pascua permite conocer desde dentro la vida religiosa, sin idealizaciones ni prejuicios, y para un primer acercamiento nos habla la hermana Nazaret, que explica brevemente cómo es la vida dentro del convento, que incluye trabajo oración, liturgia, y en el centro de todo eso, la Eucaristía: «Nuestra vida se desarolla en torno a la Eucaristía. Vivimos de la Palabra de Dios, que escrutamos, y de la liturgia. Luego tenemos también la hospedería, para las personas que quieren pasar por nuestro entorno. Luego la comunidad y la vida fraterna es lo más importante, después de la Eucaristía. Nuestro trabajo también: hacemos dulces y ornamentos litúrgicos...»

Muchas personas pueden pensar que la clausura significa encerrarse y alejarse del mundo, pero la hermana Nazaret nos cuenta cómo, a pesar de ser un monasterio de vida contemplativa, no está cerrado al mundo tampoco en lo cotidiano: «Nuestra vida es una llamada específica, una vida contemplativa, que conlleva una vida fraterna y también nos ayuda a contemplar cada día lo que hacemos. El monasterio es cerrado pero estamos abiertas a la gente, al pueblo. Todo lo que es del pueblo también nos afecta. Vivimos en el centro de Granada, pero nuestra oración llega a todo el mundo».

Esta Semana Santa ofrece la oportunidad de que esas chicas que como la protagonista de Los Domingos, quieran tomarse en serio su deseo de conocer la vida contemplativa, puedan compartir la vida con las hermanas. Pero no solo está abierto este monasterio a experiencias vocacionales, sino para todo aquel que quiera compartir con las monjas la celebración de los principales misterios de la Semana Santa: las celebraciones litúrgicas del Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Vigilia Pascual, como nos explica el delegado, Francisco Tejerizo: «La propuesta está abierta no solo para la experiencia vocacional de aquellas chicas que, escuchando la llamada del Señor, se atrevan a compartir esos días con la comunidad jerónima, sino también para todas las personas que deseen compartir en este monasterio las celebraciones de estos días de la Pascua del Señor».

Una iniciativa que posibilita el que, igual que ellas sienten el mundo suyo, sentir también nuestros los monasterios, los conventos y las comunidades de vida religiosa que son el corazón de la Iglesia.