Magdalena y Valverde, los dos jóvenes que han conocido al Papa en persona en esta JMJ: "Muy humilde"

En su tercer día en Lisboa, el Papa Francisco ha tenido una agenda muy apretada. El viernes, a primera hora, ha confesado a tres jóvenes en el parque del Perdón, junto a la desembocadura del Tajo. Después, a mediodía, ha compartido una comida con otros diez en la nunciatura. Son trece peregrinos que nunca olvidarán este día... el día en el que conocieron al papa Francisco. Dos de ellos están en 'La Linterna de la Iglesia' esta noche. El primero es español, de Córdoba, y se llama Antonio (aunque lo llaman por su apellido, Valverde). Hola, Valverde, buenas noches.

"No sé si sigo tan nervioso como esta mañana, pero todavia impactado", ha dicho en 'La Linterna de la Iglesia Valverde, el joven cordobés que fue confesado por el Papa Francisco en la mañana del viernes. "Hace un mes recibí la noticia de que iba a poder confesarme con el Papa, pero he tenido que ir asimilándolo. Pero hoy, esta mañana, muy tranquilo. Su actitud te hace sentirte como en casa. Luego me ha hecho bromas con mis calcelines".

"He estado al lado del Papa y no termino de creérmelo", le ha contado María Magdalena a Irene Pozo en COPE. La joven, originaria de Guinea Ecuatorial, fue una de las diez personas que comieron con el Papa Francisco en la nunciatura el pasado viernes a mediodía. "Es una persona supersencilla y superhumilde. No sabía que me iba a encontrar, pero luego él te hace sentir que no pasa nada y que somos dos personas que podemos conversar. Hemos hablado de muchas cosas, pero sobre todo me he quedado con el mensaje de ayudar al prójimo y a la gente que te necesita". "He hablado con mi hija de cinco años esta tarde y me ha mandado un audio diciendo que me ha visto guapísima", ha añadido.