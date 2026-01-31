Una mujer asesina a su pareja por celos en Bilbao y le corta un testículo

La crónica de sucesos de esta semana ha estado marcada por dos crímenes de una enorme brutalidad. En el programa 'Fin de Semana' de la Cadena COPE, el periodista especializado Nacho Abad ha desgranado, en su sección habitual junto a Cristina López Schlichting, los detalles de un asesinato en Bilbao presuntamente motivado por los celos y el del pequeño Álex en Sueca (Valencia).

Un hombre de 66 años ha sido asesinado en Bilbao mientras dormía. La presunta autora es su pareja, una mujer de 55 años de origen colombiano, quien, según las primeras investigaciones, lo apuñaló sin que constasen denuncias previas por violencia. Durante el ataque, el hombre se despertó e intentó defenderse, momento en el que, en medio de la refriega, la agresora le cortó un testículo antes de acabar con su vida.

El móvil pasional, una venganza por celos

Tras cometer el crimen, la mujer, todavía ensangrentada, salió a la calle y llamó al 112 para confesar lo ocurrido. A su llegada, los servicios médicos no pudieron hacer nada por la víctima y la Ertzaintza procedió a su detención. Según fuentes de la investigación citadas por Nacho Abad, todo apunta a que el móvil del crimen fueron los celos. "Ella pensaba que él, a sus 66 años, se la estaba pegando con otra", explicó el periodista.

El neuropsiquiatra forense José Miguel Gaona, colaborador del programa, explicó la carga simbólica de este tipo de actos. "Por razones obvias, los órganos genitales tienen un significado simbólico importante", señaló, recordando el conocido caso de Lorena Bobbitt. Para Gaona, los celos son una emoción que puede anular la lógica: "Los celos son un componente emocional, y como buena emoción, enturbia el intelecto, y al enturbiar el intelecto, evidentemente, pues comenzamos a tomar decisiones erróneas".

El brutal asesinato de Álex en Sueca

El segundo suceso que ha conmocionado a la opinión pública ha sido el asesinato de Álex, un niño de 13 años, en Sueca (Valencia) a manos del padre de su mejor amigo. El presunto asesino invitó a Álex a su casa para jugar a los videojuegos con su hijo, asegurándose de que ningún otro niño se uniera, llegando a ofrecer 10 euros al resto de amigos para que se marcharan.

Mientras los niños jugaban y el hijo del agresor fue un momento al baño, el padre aprovechó para coger un cuchillo de la cocina y asestarle más de una docena de puñaladas al pequeño Álex. No contento con ello, comenzó a golpearle con un bate de béisbol cuando ya se encontraba en el suelo. La víctima, según la autopsia, presentaba numerosas heridas de defensa en las manos.

El hijo del asesino, al oír los gritos, salió de su habitación y se encontró la terrible escena. Al ver a su padre golpeando a su amigo, le gritó: "A mí, por favor, no me mates". En ese instante, el hombre soltó el bate, se acercó a su hijo, lo abrazó y, tras llevarlo a casa de sus abuelos, se entregó en el cuartel de la Guardia Civil confesando el crimen.

Una venganza contra un 'chivato' de 13 años

La principal hipótesis sobre el móvil, según ha relatado Abad, es una terrible venganza. Presuntamente, el asesino maltrataba a sus hijos. Su hijo se lo contó a Álex, este a su madre y la madre de Álex, a su vez, a la exmujer del agresor. El hombre habría considerado al niño de 13 años un "chivato" y habría planeado el asesinato como represalia.

La tragedia ha destrozado a varias familias y ha dejado en una situación de extrema vulnerabilidad al hijo del asesino, testigo del crimen. El niño ha sido estigmatizado hasta el punto de que la policía local tuvo que ir a buscarlo al colegio por las quejas de otros padres. Paradójicamente, el padre declaró en el juzgado: "Espero que esto no estigmatice a mi hijo ni a mi hija". En este entorno familiar completamente desestructurado, la madre de los niños tampoco parece querer hacerse cargo de ellos, según la información del programa.