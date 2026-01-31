Sheila, lingüista: "Es un reto para nosotros, pero puedo diferenciar entre una iA y la voz de un humano. El día de mañana, no lo sé"

La lingüista forense Sheila Queralt ha explicado en el programa 'Herrera en COPE', durante la sección 'A Ciegas' con Alberto Herrera y María José Navarro, cómo el análisis del lenguaje es una herramienta fundamental para identificar desde un estafador del amor a un asesino en serie. La experta ha detallado los patrones que delatan la manipulación y ha ofrecido claves para diferenciar un texto escrito por un humano de otro generado por inteligencia artificial.

El lenguaje provocador de la política

Al analizar el cambio en el lenguaje de los políticos, Queralt afirma que "hemos cambiado totalmente". Considera que antes los debates se fundamentaban más en "el rigor", mientras que ahora prima la intención de generar una reacción en la audiencia. "Son lenguajes actualmente muy provocadores, que se busca muy bien el vocabulario que van a utilizar [...] para que capte más la atención de los demás y polaricemos más las actitudes de las personas que nos están escuchando", sostiene.

Pistas para cazar a la inteligencia artificial

La gran pregunta es si todavía se puede diferenciar un texto generado por una inteligencia artificial de uno humano. La experta confirma que es posible, aunque cada vez es más difícil: "A día de hoy, sí. Mañana, ya no lo sé", admite, debido a la rápida evolución de estas tecnologías. Para Queralt, esto supone un reto constante para los profesionales de su campo.

Queralt ha ofrecido una pista para que el público general pueda sospechar de un texto artificial: el uso de guiones largos, un recurso muy frecuente en modelos como ChatGPT. Además, advierte sobre la fiabilidad de los detectores automáticos. Según un proyecto de su laboratorio, llamado Corpidente, "las máquinas todavía fallan", sobre todo cuando hay una edición humana posterior sobre el texto de la IA.

Patrones de manipulación y el trabajo forense

En cuanto al lenguaje de los manipuladores y psicópatas, la lingüista explica que su equipo no se centra en la personalidad, sino en el propósito de manipular. Estos individuos suelen seguir patrones como "crear esa confianza al inicio", empatizando con la víctima para después introducir peticiones camufladas y crear una necesidad, un método habitual en estafas y transacciones fraudulentas.

Su trabajo se materializa en informes periciales para juzgados, solicitados por la policía, jueces o clientes privados por casos de estafa, violencia de género o cláusulas ambiguas. Como anécdota, Queralt ha revelado que el personaje de Blake en la serie 'Mentes Criminales' está inspirado en el lingüista forense real Jim Fitzgerald, quien participó en la investigación del Unabomber.

El abuso de la IA puede tener consecuencias cognitivas, según ha advertido Queralt. "Ya hay estudios que lo están demostrando que se atrofia en ciertas partes del del cerebro", ha señalado la experta. Por ello, insiste en la necesidad de educar a los más jóvenes en valores como "la paciencia" y "el rigor".

Finalmente, la especialista defiende el uso de la inteligencia artificial como una "herramienta de apoyo", la cual considera "maravillosa" para asesorar. Sin embargo, cree que no debe sustituir la capacidad humana de producción. "Tenemos que pararnos un poco, reflexionar, y ver en qué sí y en qué no", ha concluido.