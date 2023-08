Francisco, el joven español que ha sido confesado por el Papa: "Cuando me lo dijeron no me lo creía"

Francisco Valverde, 19 años, de Córdoba, no va a olvidar este día en toda su vida. Este viernes, a las 9.00 en Lisboa, Francisco le confesó con otros dos jóvenes, un italiano y una guatemalteca, en la zona que se ha instalado para las confesiones con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

El joven ha estado en 'Mediodía COPE' y ha contado cómo ha sido este momento tan emocionante: “Ha sido todo un privilegio […] hemos sido tres jóvenes y, todavía ya pasada una hora, no me lo creo mucho”.

En este confesonario el #Papa impartirá el sacramento de la Penitencia durante la #JMJLisboa

Decenas de sacerdotes confiesan día y noche continuamente a todos los que lo solicitan, no sólo aquí, sino en cualquier esquina o capilla de #Lisboa2023#WYDLisbon2023

¿Era consciente Francisco de lo que estaba viviendo?: “Anoche ya me costó dormirme bastante, pero una vez llegas a la Ciudad de la Alegría y ves que no es un sueño y eso es realidad y el coche del Papa está entrando […] uno no toma mucha conciencia hasta que no está casi ya en el confesionario”.

“Gracias a la actitud del Papa y a su cercanía, en ningún momento se ha mostrado como una persona de difícil acceso, al contrario, yo me esperaba a un papa y me he encontrado a un párroco”, ha contado Francisco. ¿Cómo nació la idea? Francisco estaba trabajando en la organización de la JMJ y le llamaron a una reunión con unos cuantos responsables de pastoral: “Cuando me lo dijeron no me lo creía”.