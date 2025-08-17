Lola tiene parálisis cerebral y se marca un objetivo que muchos no esperarían: "No me cambiaría por una persona que pudiese andar"

En un mundo que a menudo busca respuestas inmediatas y se pregunta el "por qué" de las adversidades, Lola González Pinto surge como un faro de respuestas. "Cuando te vas haciendo mayor, pues aprendes a entender que esto es lo que lo que te ha tocado y que, en vez de preguntarme que por qué me ha tocado a mí, igual me tengo que preguntar para qué", cuenta Lola en La Linterna de la Iglesia. Tiene parálisis cerebral que afecta sus piernas y un brazo, y su objetivo es que su situación ayude a "dar visibilidad a mi situación".

A pesar de su parálisis cerebral, la vida de Lola es "más o menos normal". Sus mañanas comienzan con tareas cotidianas como ducharse y vestirse, aunque tarde "el doble que el resto". La mayoría de estas acciones las realiza sola, pero, tal y como admite con una sonrisa, "el tema de los zapatos me cuesta un poco".

la aceptación de su enfermedad

Desde los ocho años, Lola asistió a un colegio no especializado en necesidades especiales, una experiencia que ella describe con una profunda gratitud. "Desde el principio se portaron muy bien conmigo", asegura. Lola se sintió "muy integrada" académicamente, necesitando únicamente "un poco más de tiempo en los exámenes" debido a que escribe con la mano izquierda.

"No me cambiaría por una persona que pudiese andar", cuenta Lola con una gran aceptación de su condición. "No sería yo", dice, reconociendo que su enfermedad le ha enseñado "más cosas positivas que negativas".

la emotiva relación con su abuelo balti

Su relación con su abuelo, Balti, quien padece Alzheimer, es especialmente significativa. Lola describe a Balti como "muy especial", alguien que "aunque le cueste más levantarse que a ti, siempre te va a ayudar" y siempre está dispuesto a estar con ella.

Además, sus hermanos, Lucas y María, son su apoyo incondicional, siempre dispuestos a ayudarla en todo, desde "cogerme la toalla cuando me ducho" hasta "calzarme", detalles insignficantes pero que, como cuenta, "hay que estar".

"Dios quiere algo de mi"

La fe juega un papel crucial en la vida de Lola, un don que cultivó en su colegio. Para ella, la relación con Dios le ha brindado "mucha paz" y le ha ayudado a "entender mi situación". Lola cree firmemente que si Dios le ha puesto en este camino, es "porque de mí quiere algo y de mí quiere algo que no ha puesto a los demás".

A través de su cuenta de Instagram @desdemisilla, Lola comparte su día a día para mostrar "la normalidad que yo transmito", la "realidad de mi vida".

La meta más inmediata de Lola es "acabar la carrera" de Derecho. Después, su gran aspiración es "opositar" para convertirse en funcionaria, un camino que planea iniciar a principios del próximo año. Pero más allá de sus logros personales, Lola tiene un sueño: "montar una asociación para todo ese toda esa gente como yo que no ha tenido la suerte de poder tratarse como yo".