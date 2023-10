José María Calderón, en La Linterna de la Iglesia: "Si no hay Domund no se mantiene la Iglesia"

Las Obras Misionales Pontificias son el principal instrumento de la Iglesia para atender las necesidades de los misioneros que se encuentran expandidos por todo el mundo. Ofrecen apoyo espiritual pero también material para que los misioneros puedan llevar el Evangelio a todos los lugares.

Ante esta jornada del Domund que vamos a celebrar el domingo, José María Calderón, director nacional de Obras Misionales Pontificias en España, ha pasado por los micrófonos de La Linterna de la Iglesia: “Si no hay Domund, no se puede mantener la Iglesia en el mundo. Los obispos no tendrían la capacidad de evangelizar. Somos el segundo país por detrás de Estados Unidos en recaudación. Es un aspecto muy alentador. Nosotros esperamos que se recaude mucho. Lo que recogemos lo repartimos a todos los sitios. La Iglesia reparte entre todas las Iglesias que están en misión. Intentamos que llegue de forma ecuánime y justa a todas las Iglesias que hay en misión”.

#AUDIO - La hermana María Chica atiende en Kenia a más de 2.000 niños: "No tienen para comer"



??La religiosa realiza su labor de evangelización en uno de los lugares más pobres de la tierra, el distrito de Turkana@OMP_ES@MediodiaCOPE#Domund2023https://t.co/CMmD5jopx3 — Ecclesia COPE (@ecclesiacope) October 18, 2023

Estamos en la última semana de la Asamblea del Sínodo de la sinodalidad, por ello José María Calderón ha remarcado la importancia que tienen las misiones dentro de este camino que está recorriendo la Iglesia: “La misión es un testimonio precioso de sinodalidad. Nadie puede sentirse excluido. Todos nos sentimos interpelados por la misión. La Iglesia es de todos y todos somos apóstoles. La sinodalidad quiere decir que todos somos responsables de la tarea que Dios ha encomendado a su Iglesia. Nuestros talentos los ponemos al servicio de llevar a Dios a los demás”.

El director nacional de Obras Misionales Pontificias también ha recordado el papel que juegan los laicos en la Iglesia: “Los laicos tienen vocación misionera de por sí, no para suplir la ausencia de los religiosos. El apostolado que hace un laico no lo puede hacer un sacerdote. Los laicos cada vez son muchos más. Tienen su puesto y no están en el banquillo, están en el primer equipo”.