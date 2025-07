La Hermandad Obrera de Acción Católica incide en que "un trabajo digno es lo que hace a las personas más felices”

La Hermandad Obrera de Acción Católica acaba de celebrar su Pleno General de Representantes en el que han participado cerca de un centenar de militantes provenientes de 41 diócesis españolas.

Durante este encuentro, se han definido las prioridades de acción para el próximo bienio y se ha renovado parte de su Comisión Permanente que ha elegido nueva presidencia: Paloma Becerra, que comenzará su andadura al frente de la HOAC a partir del próximo curso, en septiembre. La presidenta saliente, Maru Megina, nos ha contado todos los detalles sobre este encuentro en 'La Linterna de la Iglesia'.

“Ha sido una gracia. Yo he pasado un tiempo muy feliz”, asegura Megina, que se despide con gratitud por “cuatro años muy intensos” al frente de la organización. “Ha sido un tiempo de cercanía muy especial a la militancia, de comprobar cómo en su ambiente, en su realidad, viven esa triple fidelidad a Cristo, a la Iglesia y al mundo obrero”, afirmaba ante los micrófonos de 'La Linterna de la Iglesia'.

Retos del presente: desigualdad, precariedad y deshumanización

Durante su mandato, Megina ha afrontado desafíos importantes: “No ha sido un tiempo fácil, estamos en una sociedad muy polarizada, con graves problemas que son los de siempre: el empobrecimiento, la desigualdad, la deshumanización”. A ellos se suman nuevas amenazas: “Estamos viviendo una carrera armamentista, con una inversión que se desvía de lo esencial —la sanidad, la educación— para destinarse al armamento. Este sistema capitalista salvaje nos vuelve cada vez más inhumanos”.

Una pastoral obrera con futuro

“La pastoral del trabajo surge en la Iglesia para hablar de la centralidad del trabajo en la vida de las personas y de la sociedad”, explica la expresidenta de la HOAC. “El trabajo permite a la persona colaborar con Dios en la creación, construye a la persona y construye también el bien común”.

“Sin trabajo no es posible un proyecto de vida. Es la pescadilla que se muerde la cola: no tengo trabajo, no puedo acceder a una vivienda ni a un plan de vida”, lamenta. Y añade: “Un trabajo digno es lo que hace a las personas más felices”.

La HOAC se prepara para celebrar su 80º aniversario. En estos años, su misión se ha mantenido firme: “Llevar el Evangelio a las personas trabajadoras, especialmente a las empobrecidas. Robirosa decía que hay que devolverles el Evangelio porque se lo han robado”.

prioridades para el próximo bienio

En este Pleno General se han aprobado cinco grandes líneas de acción para el próximo bienio. “Queremos ahondar en procesos que ya iniciamos en la Asamblea General de 2023”, explica Megina. Las prioridades son: mejorar la formación y profundizar en la espiritualidad; extender y dar a conocer mejor la HOAC; actualizar sus medios de difusión; revisar los procesos de incorporación a la militancia; y cuidar la vida comunitaria, el compromiso y la eclesialidad.

Además, la HOAC mantiene su principio de autofinanciación: “Nosotros diseñamos primero lo que necesitamos para la misión y luego decidimos cómo cubrirlo”, cuenta Megina. “Cada militante, con su equipo y su diócesis, aporta según sus posibilidades. La generosidad de la militancia cubre los gastos. Es como el milagro de los panes y los peces", finalizaba nuestra invitada ante los micrófonos de 'La Linterna de la Iglesia'.