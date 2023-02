Fernando López Cabello, sobre la visita del Papa a Sudán del Sur: "La explosión de júbilo es impresionante"

Sudán del Sur es la segunda etapa del viaje que el Papa Francisco está realizando a África. En ella le acompañan el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, de la Iglesia Anglicana, y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, presbiteriana, el reverendo Greenshields. Toda una peregrinación ecuménica de paz, como se ha denominado a esta parte del viaje. En el país, siguiendo de cerca la visita, está el cooperante español de las misioneras salesianas Fernando López Cabello, que llegó al país en noviembre.

Fernando asegura que la consecuencia más importante de la guerra que ha vivido Sudán del Sur desde su nacimiento es “la violencia. Es un país eminentemente violento, en el que hasta hace muy poquito la gente ha vivido conflictos muy serios y esas heridas todavía continúan. Queda mucho por reconstruir para conseguir una paz estable y duradera. La violencia es el modo que tienen de resolver muchas veces los problemas”.

“La primera de las necesidades que tienen en Sudán del Sur es el hambre. Existe un índice, el IPC, que es un ranking de la malnutrición en los distintos países del mundo y, en ese ranking, de 193 países, Sudán del Sur está el 191. Los datos dicen que los próximos meses se va a poner peor, hasta bien entrada la estación húmeda, en mayo. Se habla de que la mitad de la población podría tener problemas de nutrición y de alimentación, especialmente acusada en los menores de 5 años. Y la violencia de los conflictos tan recientes no está ayudando", explica el cooperante.

“Lo que sí ayuda es la enorme capacidad que tienen de resiliencia en este país. Son gente muy fuerte, con historias tremendas, y son capaces de llevar adelante sus proyectos de vida de una forma muy elegante. Yo me sorprendo cada día con muchas cosas de aquí, pero también esa parte tan negativa de cómo se vive aquí la pobreza”, señala Fernando.

Él lleva apenas 3 meses en Sudán del Sur, trabajando con las religiosas salesianas en las tres misiones que tienen en el país: “Yo me dedico a hacer propuestas, justificar proyectos, atender a los donantes… Ahora mismo tengo 45 años y, cuando era más joven, hace unos 20, empecé a conocer el mundo de la cooperación internacional, hice voluntariados… y eso me llevó a tener una espinita clavada que no se resolvía. He trabajado muchos años en el Tercer Sector y, finalmente, cuando vi esta oportunidad y vi que era con las salesianas, me di cuenta de que era para mí”.

Reconoce, como pone en su perfil de Instagram, que está “aprendiendo a ser misionero” de la mano de las salesianas. “Aprendiendo muchas cosas: a ser disciplinado, porque aquí la disciplina es casi una ley. Levantarte a las 6 de la mañana y acompañarlas en sus oraciones te hace plantearte muchas cosas. También estoy aprendiendo a sobrellevar el dolor ajeno, a darte tú, que eres el mejor recurso que uno puede dar, la disponibilidad… y aprendiendo de la bondad de esta gente maravillosa que son los misioneros, en este caso, las misioneras salesianas, a las que profeso cada día más admiración”.

Fernando asegura que el país está volcado con la visita de Francisco: “La explosión de júbilo y felicidad es impresionante, yo estoy disfrutando un montón, porque viene el Papa a verles. Ellos se sienten queridos en este momento, se sienten acompañados, que el mundo les mira, y eso hace muchísima falta, porque aquí viven los desheredados de la sociedad, los últimos de los últimos, y el Papa está poniendo el foco para que todo el mundo mire a Sudán del Sur. Y hace mucha falta esa mirada. Por el hambre, por la necesidad… pero también por la dignidad humana”, concluye.

