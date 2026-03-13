Fernando de Haro, desde Nigeria: “Te deja el cuerpo destrozado porque escuchas cómo convertían a las mujeres en esclavas sexuales y pasaban de un marido a otro"

Nigeria ocupa en la actualidad el puesto número siete de la Lista Mundial de la Persecución 2026. Es uno de los países del mundo donde los cristianos sufren mayor persecución, que son atacados y asesinados por grupos islamistas, especialmente Boko Haram y el Estado Islámico.

En los últimos años, más de 18.000 iglesias y más de 2.000 escuelas cristianas han sido destruidas. Boko Haram, que apareció en el año 2002, ha dejado más de 50.000 muertos y miles de desaparecidos y secuestrados.

El director de 'La Mañana Fin de semana' de COPE, Fernando de Haro, se encuentra en Nigeria, concretamente en la capital del estado de Borno, al noreste del país, en la frontera con Camerún y Niger, uno de los más peligrosos para los cristianos, y donde el 80% de la población profesa la religión musulmana.

“La amenaza fundamental es que a seis kilómetros de donde estoy el ejército no controla el territorio, sino por grupos del estado islámico del África Occidental y supone que para todos los cristianos que no estén en la ciudad la seguridad no está garantizada, porque los ataques a pueblos, parroquias y secuestros están a la orden del dia”, ha explicado de Haro en 'La Linterna de la Iglesia'.

"Te deja el cuerpo destrozado porque empiezas a escuchar cómo convertían a las mujeres en esclavas sexuales"

El periodista de COPE se encuentra en Nigeria para grabar un nuevo documental y conocer el testimonio de las víctimas de los grupos terroristas como Boko Haram, especialmente entre las mujeres que fueron secuestradas. “Te deja el cuerpo destrozado porque empiezas a escuchar cómo las convertían en esclavas sexuales, cómo iban pasando de un marido a otro marido. Te deja mal cuerpo”.

No obstante, estas mujeres se mantienen siempre firmes en la fe pese a la crueldad del sometimiento de Boko Haram a todas ellas: “Yo les preguntaba si no estaban enfadadas con Dios porque haya permitido que le hicieran todo eso, y te dicen que por qué iban a estar enfadadas con Dios si le han salvado”.

“Frente a ese torrente de mal sucio, de utiliación de las mujeres, ni respetarlas, esta la limpieza, la claridad de una fe que no se deja arrastrar por tanta suciedad y eso impresiona muchísimo”, ha agregado Fernando de Haro.

El ramadán, una excusa para atosigar más a los cristianos

De Haro ha recordado que estas semanas los musulmanes celebran el Ramadán, por lo que el ambiente es más hostil si cabe para los cristianos: “Si comes en público está mal visto. De hecho, quieren modificar el calendario para que no haya vacaciones de Navidad o de verano porque es calendario occidental y quieren vacaciones en el Ramadán. Hay una utilización política del islam que hace que la vida sea más sofocante”, ha relatado.

El deterioro creciente de nigeria

Tampoco los hombres lo tienen fácil en Nigeria, ya que son secuestrados para combatir en la guerra: “No están diez años esclavizados. El abuso sexual, unido al abuso religioso o de conciencia es lo que te hiere especialmente en las mujeres. El peso de la Cruz lo llevan las mujeres”, ha recalcado.

De Haro ha lamentado que la situación en Nigeria se deteriora por momentos, ya que el yihadismo avanza. “Estos años ha habido sucesión de gobiernos relativamente democráticos aunque la corrupción es terrible. Este país es decisivo porque será el tercer país más poblado del mundo en poco tiempo, y está la cosa peor para los cristianos”, ha advertido.