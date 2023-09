Ana Medina: "El papa no solo actúa, sino que predica"

El Papa no solo actúa, como llevamos viendo, sino que predica, sigue predicando, alto y claro, contra la cultura del encuentro para movernos también nosotros a la acción. En su último vídeo de oración, Francisco enfrenta a quien lo ve a una realidad incuestionable: las personas que viven al margen de la sociedad, en condiciones infrahumanas, son invisibles para nosotros. Se nos va a endurecer el cuello de mirar hacia otro lado cuando pasamos por su lado, dice el Santo Padre, que invita a rezar para cultivar la cultura de la acogida y que las instituciones no olviden a los descartados, que pueden morir en la calle sin que eso altere para nada nuestra vida. ¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de indiferencia?, se pregunta.

Son muchos los que viven al margen, ya sea por motivos de pobreza, dependencias, enfermedades psíquicas o minusvalías. Según las Naciones Unidas, el 10% de la población mundial, más de 700 millones de personas, vive en situación de extrema pobreza, con dificultades para satisfacer las necesidades más básicas. Y alrededor de 1.600 millones de personas viven en condiciones de vivienda inadecuadas. ¿Los vemos? ¿Nos ocupamos de ellos?

Echar balones fuera no encaja con el mensaje del Papa. Las instituciones no son entes sobrenaturales, sino formados por personas. Hasta que no cambiemos nuestra conciencia, no lo harán estas.