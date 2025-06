Cáritas, esperanza viva en un mundo herido: “Quien comulga a Cristo debe comprometerse con los pobres”

La Iglesia celebra este domingo, 22 de junio, el Corpus Christi, que se traduce también en caridad. El delegado episcopal de Cáritas, Luis Miguel Rojo, lo resume en 'La Linterna de la Iglesia' como una celebración en la que “Eucaristía y caridad se entrelazan en ese mandato que nos dio Jesús. Haz tú lo mismo”.

Para Rojo, comulgar no es sólo un acto litúrgico, sino un llamado a transformar la vida: “Nosotros tenemos ese llamado a hacer lo mismo que hacía Él con los hermanos: dar esperanza y transformar la vida de quienes más lo necesitan”.

Desde esta clave, la Eucaristía se convierte en motor de compromiso. “Quien comulga debe también dejarse transformar por ese Cristo y ser capaz de expresarlo en una transformación social, en un compromiso social”, afirma Rojo, recordando que no basta con una fe vivida desde lo íntimo, sino que debe llevarse a las periferias existenciales.

Rostros del sufrimiento y lenguajes de esperanza

Cáritas conoce de cerca los desafíos de nuestro tiempo: pobreza, migraciones, guerra, exclusión social... Pero también aprende cada día a mirar la realidad con ojos nuevos, a pesar de tanto dolor. “Los obispos dicen una cuestión muy bonita en su mensaje: cantar palabras de esperanza ante el abismo de la violencia”, señala Luis Miguel Rojo, citando al Papa León XIV. “Tenemos que ser capaces de ver la dignidad plena que tiene la persona y encontrar las palabras propias para llegar al corazón de esas personas”.

En el contexto actual, Cáritas acompaña una pluralidad de rostros del sufrimiento: mujeres víctimas de violencia, migrantes sin hogar, jóvenes sin oportunidades. “Esta semana hemos estado, por ejemplo, en el Congreso intentando impulsar esa ILP por la regularización extraordinaria de los migrantes. Y lo estamos haciendo como Iglesia, no sólo como Cáritas”, explica Rojo.

Uno de los grandes frentes es la vivienda. “Hay dificultad para acceder a una vivienda digna, para encontrar un trabajo que no sea precario. Hay mucha gente pasándolo mal porque está en un país que no es el suyo y no está siendo acogido como debería”, relata. Pero ante este panorama, lanza un mensaje claro: “Queremos compartir contigo este viaje, queremos ponernos juntos en camino y dar esperanza”.

En tiempos de polarización y crispación social, la acción caritativa se presenta como un camino de reconciliación. “Podemos establecer puentes entre personas, porque no nos mueven intereses políticos ni personales, sino el bien de todos”, asegura Rojo. Esa neutralidad activa, comprometida con los más pobres, permite a Cáritas tender lazos donde otros ven abismos.

Volver a las raíces: la caridad como camino

Con el lema de este año, 'Mientras haya personas, hay esperanza', Cáritas quiere subrayar el poder transformador del encuentro, en la que los voluntarios son esenciales. “Los voluntarios lo son todo, porque son el corazón de Cáritas. Son quienes hacen posible el encuentro, quienes se abren al otro y permiten que Dios se haga presente”, destaca.

Ese voluntariado, tejido humano de Cáritas, encarna un modelo de caridad activa y comprometida que nace del corazón de la Iglesia. “La persona no es sólo individuo; la persona pone en relación. Y eso es lo que hacen los voluntarios cada día”, subraya.

Pero para que esa caridad no se diluya en buenos deseos, Rojo insiste en la necesidad de educar hacia una vivencia más coherente de la fe. “Tenemos que ser capaces de recuperar la oración, especialmente la Eucaristía, porque desde ese encuentro personal con Cristo se manifiestan las realidades que necesitamos afrontar”, apunta. Desde ahí, invita a buscar espacios de compromiso: “Debemos encontrarnos con personas, compartir en grupos, comprometernos con quien ha perdido la esperanza”.