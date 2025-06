´Más allá del ruido´, el festival que celebra el Corpus Christi en Toledo

Se trata de un festival católico que nace de la ilusión de dos chicas por evangelizar y llevar a Dios a la gente a través de la música. Se celebra en Toledo, en la Plaza del Ayuntamiento, este sábado 21 de junio.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Es un festival para todos los públicos, que va desde los mas pequeños con actividades para rezar con los niños, a los mayores. También están invitados los que no creen: “que se acerquen con el corazón abierto y se dejen sorprender”, nos explica en Ecclesia al Día, David Sonseca colaborador del festival.

Se celebra en la Plaza del Ayuntamiento de Toledo, y David nos cuenta que nos vamos a encontrar una divertida y variado estilo de música y de grupos: “por ejemplo DJ Abraham, los Estenez o Janez Herrera”.

CON QUE SÓLO UNO SIENTA A DIOS, VALE LA PENA

“Con que solamente haya una persona que sienta que se encuentra verdaderamente con Dios, ya vale la pena”, cuenta David, que son conscientes de que va a ir mucha gente católica, “pero soy ambicioso, si alguien que no cree, que solo con una frase de una canción, pueda hacerle sentir que Dios le dice algo....”

El nombre del festival, “Más allá del ruido”, hace referencia a la sociedad en la que vivimos: “de ir a lo nuestro, no nos paramos a ver si lo que hacemos agradara a Dios o no, o si es lo que quiere de nosotros”. Con ese titulo, quieren conseguir que paremos nuestras vidas de vez en cuando: “Dios nos pide que estemos en su equipo, pero hay muchas formas de estar. Yo creo que la mejor manera de evangelizar no esta solo en nuestras palabras, también en los actos: por eso, mas allá del ruido”.