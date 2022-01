Aznar, sobre el regreso del Rey Juan Carlos: “Debería estar aquí”

Este lunes hemos conocido la noticia de la visita de Carlos Herrera al Rey Juan Carlos. El periodista ha aprovechado su viaje a Dubai, para ver la Expo, y pasar un rato junto al Rey emérito.

Esta misma mañana lo contaba Herrera en su programa‘Herrera en COPE’, en el que además de constatar la buena salud que goza el Rey: “todo lo deseable que puede ser el de una persona de su edad. Esta de aspecto como no lo he visto en mucho tiempo”.









Carlos Herrera ha explicado, también, además si entra en los planes de don Juan Carlos volver a su país: “La pregunta del millón de dólares: si usted estuvo con el Rey Juan Carlos, le diría cuándo va a venir a España. Vamos a ver, cuando estás con un jefe de Estado, que ha sido jefe de Estado durante 40 años, preguntas puedes hacerle las justas. Pero si charlas, evidentemente, sale el tema. La respuesta se ciñe a la misma carta que él usó para explicar cuando se marchó de España. 'Esperando a que concurran las circunstancias oportunas para viajar a España, cosa que estoy deseando. ¿Cuáles son las circunstancias oportunas? Las que no creen ninguna inestabilidad a la institución de su hijo Felipe VI, con quien está en contacto. Antes o después eso va a ocurrir y podrá darse el hecho de que venga a España, esté el tiempo que considere oportuno, se vuelva o dé más paseos...Es un jubilado, puede hacer lo que considere oportuno”.

Y, esta mañana de lunes, Carlos Herrera entrevista al expresidente del Gobierno, José María Aznar, que también ha hablado sobre el regreso del Rey a España. Aznar ha manifestado que “no me gusta nada ver al Rey emérito fuera de España”, una vez que Herrera le ha preguntado si él hubiera permitido la marcha de Don Juan Carlos.

Para José María Aznar “el sitio del emérito está en España” y considera que “debería volver a España en cuanto sea posible, lo más rápido posible”. “Es más, debería estar aquí”, ha implorado el expresidente.

Aznar ha recordado la figura del Rey Juan Carlos en la historia de nuestro país, “la aportación del Rey Juan Carlos a la democracia española, a la convivencia española ha sido tan importante, tan decisiva que trasciende con mucho a cualquier otra circunstancia. Que yo no quiero decir que cualquier otra circunstancia no tenga que estar sujeta a la responsabilidad o investigaciones, que lo ha estado”.

Y por todo ello considera el expresidente que ”su legado, su obra histórica es de una envergadura tan formidable que los españoles deberíamos ser muy conscientes de ello y espero que inmediatamente , lo más inmediatamente posible, lo seamos”.





APOYO A PABLO CASADO





En plena campaña electoral en Castilla y León, el expresidente ha participado este fin de semana en un acto en Valladolid cuyo discurso ha sido criticado y que él considera que “hay gente que tiende a juzgar más bien las intenciones que los hechos, y eso puede desvirtuar la realidad”.

En lo que algunos vieron una crítica a al liderazgo de su partido, Explica Aznar que lo que realmente dijo “Castilla y León está hecha para cosas grandes, para fundar, crear y construir. Y he explicado que no se trata que alguien vaya a un sitio u a otro, sino que se trata de hacer y que lo que hay que hacer ahora es construir, y construir significa unir y no dividir. Y eso, en el centro derecha hoy en España, en Castilla y León tiene un sentido, significa unificar no fraccionar, significa tener propósitos comunes, objetivos compartidos y no sembrar la discordia. Y construir es liderar.”.

Y por eso, destaca que “he pedido un respaldo claro para el PP, una mayoría clara para el PP que es lo que necesita Castilla y León y que es bueno para España. Y, un respaldo claro para el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, porque creo que está haciendo un razonable trabajo”.

Una vez aclarada la controversia, el expresidente del Gobierno no ha dudado en mostrar su total apoyo al líder del PP, Pablo Casado, "Tengo cierto rubor en decirlo por si se considera necesario, yo apoyo a Pablo Casado y deseo que Pablo Casado tenga éxito y deseo que sea presidente del Gobierno de España porque creo que es mejor para España".









REFORMA LABORAL





Por otro lado, también respalda que Casado no vote la reforma laboral porque “si no quieren hablar contigo, para qué quieren que voten. Si no se han molestado en llamarme para preguntarme mi opinión porqué voy a votar”.

Destaca Aznar que “España está creando empleo con unas normas laborales que están funcionando” y por eso clama que “no las toquen”, señalando el hecho de que “lo que se ha tocado en la reforma laboral es tan irrelevante que se lo podían haber ahorrado”.