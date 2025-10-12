Dani Martín se emociona al hablar de su relación con Rulo: "Somos casi familia, me encantaría que todo el mundo pudiera tener un amigo como el que yo tengo"

El cantante Raúl Gutiérrez, más conocido como Rulo, ha repasado su trayectoria personal y profesional en una entrevista con Alberto Herrera en la sección ‘Un café con Alberto Herrera’ de 'Herrera en COPE'. Durante la charla, el músico de Reinosa ha hablado de sus orígenes cántabros, que siempre están presentes en su obra. “Los que somos de una región muy pequeña estamos muy pesados siempre, tenemos Cantabria en la boca”, ha confesado.

Rulo ha recordado cómo su vocación musical nació a los 10 años, cuando fue a un concierto de Los Suaves y supo que dedicaría su vida a la música. “Tuve la suerte de encontrar mi vocación y la doble suerte de encontrarla joven”, ha explicado. También ha rememorado sus inicios con su primera banda, La Fuga, con la que llegó a dar cien conciertos en un año.

La herida de La Fuga

Uno de los momentos más difíciles de su carrera fue su salida de La Fuga, la banda que él mismo había formado. Lo ha descrito como su “gran desamor”, una decisión dolorosa que tomó porque la relación entre los miembros estaba rota. “No creo en los acuerdos de mínimos, igual que en las relaciones sentimentales”, ha afirmado. Tras dejar el grupo, pasó un año muy complicado: “La gente no tiene idea del año de mierda que pasé en mi casa, solo lo sabe mi familia”.

A pesar de la tristeza, de esa etapa surgieron nuevas canciones y un nuevo proyecto, Rulo y la Contrabanda, con los que lleva ya 15 años. “Fíjate si soy un hombre de banda, que podría cambiar mi banda y siguen siendo los mismos, son mis amigos”, ha destacado el artista.

La sorpresa de Dani Martín

El momento más emotivo de la entrevista ha llegado con la intervención sorpresa de su amigo Dani Martín. El exlíder de El Canto del Loco ha querido dedicarle unas palabras que evidencian la profunda relación que les une.

Me encantaría que todo el mundo pudiera tener un amigo como el que yo tengo" Dani Martín Sobre Rulo

“Amigo Rulo, quería mandarte un besito, aunque te lo doy todos los días. Bueno, que la gente no piense mal, es que somos casi familia, vivimos al lado”, ha comenzado diciendo Dani Martín. “Me encantaría que todo el mundo pudiera tener un compañero, un colega, un amigo como el que yo tengo, que eres tú, que eres de verdad, que eres íntegro, honesto. Cuesta llegar a ti, pero el día que entras en tu corazón es para siempre. Te quiero mucho”, ha concluido.

Visiblemente emocionado, Rulo ha calificado a Dani como su “hermano”. Ha relatado cómo su amistad se forjó con el tiempo, pasando de una “envidia” profesional en los inicios de El Canto del Loco y La Fuga a una admiración mutua y una relación casi familiar. El vínculo se estrechó cuando Rulo se mudó a Madrid por amor y acabó siendo vecino de Martín, que además es el padrino de su hijo Oliver. “Cuando realmente te alegras de las alegrías del otro, y no de boquilla, es cuando eres amigo de alguien”, ha reflexionado.

La música como bálsamo

En el plano personal, el artista ha compartido uno de los golpes más duros de su vida, el fallecimiento de su hijo pequeño, Andy, hace cuatro meses. Su nombre, junto al de su mujer y sus otros dos hijos, forma la palabra “AMOR” que lleva tatuada en los dedos de su mano. Rulo ha confesado que, aunque la música es “balsámica”, no le salvó, pero sí le ayuda a sobrellevar el dolor. “Ciertas desgracias te hacen que luego disfrutes más de otras cosas”, ha señalado.

Sin embargo, ha matizado que necesita distancia para crear. “Cuando estoy muy, muy triste, no me salen canciones. Me bloquea”, ha admitido. Por ello, ha anunciado que tras sus próximos conciertos, parará durante “un año y pico” para componer, con la única excepción de una gira por América Latina y Estados Unidos en 2026.