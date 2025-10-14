Charlito Cooks (Carlos Gómez), influencer de cocina: "La verdura congelada está muy defenestrada y realmente es buen producto porque no pierde propiedades y es más barata"

La cesta de la compra de los españoles ha cambiado. Cada vez se incluyen menos productos frescos, hasta un 10% menos, y en contraposición, se ha disparado la compra de platos preparados. Este fenómeno, donde seis de cada diez casas en España compran comida procesada al menos tres veces por semana, ha sido el punto de partida en la sección 'Un café con Alberto Herrera' del programa 'Herrera en COPE' para conversar con el 'influencer' gastronómico Carlos Gómez, más conocido como Charlito Cooks.

A Charlito Cooks le preocupan estos datos por un doble motivo: que la gente coma peor y que, a la vez, esté dejando de disfrutar del acto de cocinar. "En la cocina veo un espacio de relajación, para mí es como un ritual, me relaja, me satisface personalmente", ha confesado durante la entrevista, lamentando que muchos lo perciban como "un incordio, como una pérdida de tiempo". El 'influencer', que aprendió a cocinar gracias a las enseñanzas de su abuela, defiende un regreso a los orígenes y a la cocina tradicional.

El auge de los ultraprocesados

Uno de los ejemplos más llamativos de esta tendencia es la tortilla precocinada de supermercado. Charlito Cooks, que analizó una de ellas en un vídeo, critica la interminable lista de ingredientes que contiene, la cual "parece la Biblia". Frente a ello, reivindica la sencillez del plato original. Para el cocinero, esta proliferación de platos preparados es una estrategia de las grandes superficies para que el consumidor sea "menos independiente en la cocina" y se limite a coger una bandeja para darle de comer a su familia.

La cruzada por el producto de temporada

Durante su charla con Alberto Herrera, el 'influencer' ha compartido algunos de sus consejos para hacer una compra más inteligente y saludable. Recomienda ir al supermercado "con el estómago lleno" para no comprar caprichos innecesarios y, sobre todo, no llevar una lista cerrada. "Vete con la mente abierta, vete a la pescadería, pregunta, oye, ¿qué tenemos? ¿Qué de qué es temporada ahora?", aconseja. De esta forma, asegura, se encuentran productos "más baratos de precio, y que, son de temporada, además, son mejores".

El presentador, Alberto Herrera, ha compartido su "cruzada contra los tomates" de supermercado, que considera insípidos en comparación con los de huerta. Charlito Cooks ha estado de acuerdo, comparando un buen tomate de temporada con "un buen jamón ibérico de bellota", y el de supermercado, con "un jamón serrano de un euro". El cocinero defiende que el producto de proximidad, cultivado respetando sus ciclos naturales, tiene una calidad muy superior al que se recolecta semanas antes de su punto para soportar la logística de las grandes superficies.

En este sentido, ha insistido en la importancia de consumir productos de temporada, ya que es cuando "mejor crece de forma natural" y se puede recoger en su "punto óptimo de maduración", lo que garantiza el mejor sabor y punto nutricional. Además, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad del consumidor: "Si la gente va al supermercado y compra tomates en diciembre, pues nos van a seguir ofreciendo eso. Si demandas unas cosas mejores, pues la industria se va a acabar adaptando".

La verdura congelada, una aliada inesperada

Frente a la creencia popular, Charlito Cooks ha roto una lanza a favor de la verdura congelada, un producto que considera "muy defenestrado". Según el experto, suele ser una opción de gran calidad porque "se recoge justo en el momento óptimo de maduración, y a partir de ahí se ya se ultracongela, no pierde propiedades". Además, ha destacado que es una alternativa económica y muy superior a productos frescos que llevan demasiado tiempo en los lineales.

Prefiero unas judías congeladas a las que encuentras pochas en el supermercado" Charlito Cooks Influencer de cocina

En la conversación también ha participado el crítico gastronómico César Luc, amigo común de ambos, quien ha corroborado la pérdida de calidad en muchos restaurantes. Luc ha criticado que muchos establecimientos guardan los tomates en la nevera, "con lo cual, pues ya la hemos fastidiado", y que se ha subido a la "moda" de la ensalada de tomate, cobrando por ella precios desorbitados de "15 o 18 euros" que no siempre se corresponden con la calidad ofrecida.