Carla Morrison se sincera sobre su fe: "Dios nos habla a todos de diferente manera"

La cantante y compositora mexicana Carla Morrison ha repasado su trayectoria personal y profesional en el programa 'Herrera en COPE', con Alberto Herrera. Durante la entrevista, ha confesado que su carrera musical responde a "un llamado de dios", una figura que considera clave en su vida. "Yo siempre he sentido que 'diosito' me lo puso como muy en el corazón", ha explicado sobre esa vocación temprana que le daba vergüenza admitir.

Una pausa para sanar

Morrison ha hablado abiertamente del momento en el que tuvo que detener su carrera. Tras años como artista independiente, se sintió "muy deprimida, muy sobretrabajada y, sinceramente, pues, suicida". La artista ha revelado que una voz en su mente le decía que "sería mejor que estuvieras muerta". Esta situación, que se prolongó durante dos meses con una gran "agresividad y oscuridad", la llevó a tomar la decisión de parar.

El primer paso para su recuperación fue buscar ayuda profesional. "Aceptar que necesitaba ayuda fue importante para mí", ha afirmado. La terapia y "enfrentar mis verdades" fueron liberadoras. Se mudó a París, se alejó de las redes sociales y se reencontró consigo misma, un proceso en el que aprendió que "ser humano, ser vulnerable, ser 1 mismo nunca va a ser un error, es la prioridad", como ha sentenciado.

El éxito más allá de la fama

Esta experiencia transformó su percepción del éxito. Para ella, no reside en lo material, sino en "tener tiempo, con mi esposo, con mis perritos, conmigo misma". La fama llegó a ser abrumadora para alguien que viene de una ciudad pequeña como Tecate, hasta el punto de confesar que le costaba "estar en el ginecólogo y que me pidieran fotos". Por eso, necesitaba "volver a Karla, no a Karla Morrison".

A pesar de su éxito, la artista ha confesado que sigue sintiendo miedo en el escenario, donde a veces "la mente te juega trucos". En sus inicios, su timidez era tal que cantaba a escondidas. También ha aclarado el origen de su apellido, Morrison, que procede del padre adoptivo de su progenitor, un ciudadano inglés.

"Dios es mi jefe"

La fe es un pilar fundamental para la artista. "Dios es superimportante para mí", ha declarado, aunque matiza que no es religiosa, sino espiritual. Lo considera su "jefe" y le consulta cada decisión. Para comunicarse con él, reza de distintas maneras, a veces caminando, otras con un padrenuestro o incluso escribiéndole cartas. Según Morrison, "Dios nos habla a todos de diferentes maneras".

Actualmente, la cantante se encuentra en un momento dulce, felizmente casada desde hace quince años y trabajando junto a su pareja. Acaba de lanzar la canción 'Si te quedas', una colaboración con Pablo Alborán sobre un "casi algo". Además, se ha declarado una gran aficionada a la gastronomía española, especialmente a la "tortilla de patata", que prefiere "con cebolla".