Pilar, agricultora: "Vendimos unos 200 kilos de pistachos y la oferta que dieron es de 2,50/kg. Ahora lo vendo entre 15 y 18 euros. El pistacho tiene un proceso costoso"

La agricultora y ganadera Pilar Pascual ha desvelado en el programa ‘Herrera en COPE’ la enorme diferencia que existe entre el precio que se paga a los productores y el que llega al consumidor final. Pascual, que se dedica al cultivo de pistachos y a la ganadería, ha puesto como ejemplo su propia experiencia, donde el valor de su producto se multiplica por siete desde el campo hasta la venta, una situación que evidencia las dificultades económicas que atraviesa el sector.

ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST Pilar Pascual | Un café con Alberto Herrera Un café con Alberto Herrera Escuchar

El verdadero precio del pistacho

Pilar Pascual ha relatado cómo, tras su primera cosecha de pistachos en 2022, recibió una oferta de una cooperativa para comprar su producción a 2,50 euros el kilo. "La oferta que nos dan por nuestro producto es de 2,50 el kilo", ha afirmado. Sin embargo, ella misma vende directamente ese producto a un precio que oscila entre los 15 y 18 euros el kilo.

La oferta que nos dan por nuestro producto es de 2,50 el kilo" Pilar Pascual Agricultora

Aunque reconoce que el pistacho "tiene un proceso muy largo y muy costoso detrás", que justifica parte del aumento de precio, denuncia el "gran margen que se quedan ahí" los intermediarios. Además, ha señalado que las cooperativas pueden quedarse con una parte importante de la producción entregada, justificándolo a través de mermas en el procesado.

Pilar Pascual, agricultora de Salamanca, en 'Herrera en COPE'

La odisea burocrática del campo

Más allá de los precios, la joven ha calificado la burocracia como "insufrible" y ha aportado ejemplos concretos. En su finca familiar, Finca Telereta, en Paradas Rubiales (Salamanca), tardaron dos años y medio solo en cambiar la titularidad del agua de un pozo. Un trámite indispensable "para poder regar tus pistachos".

También ha narrado cómo la Junta de Salamanca les echó para atrás una solicitud de subvención para maquinaria. El motivo fue la incapacidad de presentar tres presupuestos de máquinas idénticas, ya que "cada marca fabrica una máquina diferente" y no existían en el mercado equipos con las mismas características.

Un futuro por vocación y no por rentabilidad

Pascual ha explicado que la falta de rentabilidad y las trabas administrativas son las principales causas por las que no hay relevo generacional. Ha criticado que las ayudas a la incorporación "son inviables", como le ocurrió a su pareja, a quien Hacienda le retiró la ayuda tras haberla cobrado con años de retraso. Esta situación se suma a la indefensión que sintió cuando Televisión Española utilizó sus imágenes sin permiso para, según ella, "respaldar una acción del gobierno".

Ante este panorama, vivir exclusivamente de la agricultura es casi imposible. "Si solo tenemos que vivir de la agricultura y ganadería, vemos que no está dando, entonces, ¿qué hacemos?", se ha preguntado. Por ello, ha tenido que diversificar su actividad profesional con su trabajo en redes sociales, donde da visibilidad al campo, ya que la normativa le impide compaginarlo si se da de alta como agricultora a título principal.