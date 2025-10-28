Edu O'Kean, buzo profesional: "Es la segunda profesión más peligrosa, en un pantano la presión puede absorber un cuerpo completo por el espacio de una pelota de golf"

El buzo profesional Edu O'Kean ha relatado los enormes peligros de su oficio en el programa 'Herrera en COPE', en la sección 'Un café con Alberto Herrera'. O'Kean, quien ha sido la inspiración y pieza clave para la película 'Los Tigres', compartió plató con el actor Antonio de la Torre y el director Alberto Rodríguez para desvelar la dureza de un trabajo que se desarrolla a decenas de metros de profundidad y, a menudo, sin visibilidad.

Obreros debajo del agua

Edu O'Kean trabaja en la monoboya de Huelva, una plataforma petrolífera donde realiza labores de mantenimiento a profundidades que alcanzan los 72 metros. Su día a día incluye tareas como el montaje de tuberías de petróleo, soldadura y descargas de buques. Como explicó el actor Antonio de la Torre, son auténticos "obreros debajo del agua", un trabajo que realizan en condiciones extremas.

En el fondo del mar de Huelva, la visibilidad es prácticamente nula debido al limo y las corrientes. "Trabajamos a tacto", confiesa O'Kean, quien explica que deben guiarse por los planos para operar en la oscuridad. Esta falta de visión es uno de los mayores factores de riesgo de la profesión.

El segundo oficio más letal del mundo

El buceo profesional está considerada la segunda profesión más peligrosa del mundo. "El buceo en sí es bastante peligroso porque no es nuestro medio natural", ha afirmado O'Kean. Los riesgos van desde las "enfermedades disbáricas", causadas por los cambios de presión, hasta los atrapamientos con maquinaria pesada en el fondo marino.

La crudeza del oficio queda patente cuando el buzo admite que es una realidad con la que conviven. "Todos los buzos tenemos algún compañero que, por desgracia, ha perdido la vida", ha sentenciado. Un ejemplo extremo del peligro es la succión: según relató, en un pantano, la presión del agua "absorbió" a una persona a través de un agujero del tamaño de una pelota de golf.

Inspiración para 'Los Tigres'

La experiencia de O'Kean ha sido un "pilar fundamental" para la película 'Los Tigres', que se estrena este viernes. El director, Alberto Rodríguez, ha destacado su ayuda en el rodaje, mientras que Antonio de la Torre, protagonista de la cinta, asegura que "sin él no hubiera sido posible" y lo define como el "rodaje más complicado" de su carrera.

Herrera en COPE Antonio de la Torre, actor

Para De la Torre, probarse el equipo de buceo —un casco de 15 kilos que, sumado al resto, alcanza los 30 o 40 kilos— fue una lección de humildad. La tensión que se vive bajo el agua es tal que, según contó el actor, el propio director Alberto Rodríguez la definía como un thriller en sí misma: "En el momento que estos hombres se introducen en el agua, ahí hay un thriller".