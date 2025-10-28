Antonio de la Torre, actor: "La inmersión de un buzo es un thriller en sí mismo, el agua es un elemento ajeno a nosotros, no estamos hechos para ello"

El actor Antonio de la Torre ha calificado el rodaje de su nueva película, Los Tigres, como "el más complicado de toda mi vida". Durante su participación en el programa Herrera en COPE, en la sección 'Un café con Alberto Herrera', el intérprete ha relatado los desafíos que ha supuesto encarnar a un buzo profesional, una experiencia que le ha llevado al límite física y mentalmente.

La cinta, dirigida por Alberto Rodríguez, cuenta con aproximadamente un 20% de escenas subacuáticas, lo que ha supuesto una complejidad técnica sin precedentes en la filmografía del actor. Para dar vida a su personaje, De la Torre ha tenido que someterse a un entrenamiento específico y enfrentarse a las particulares condiciones de un rodaje bajo el agua.

Un oficio de alto riesgo

La película se adentra en el mundo del buceo profesional, una labor de la que poco se conoce. Eduardo Fernández Oquendo, buzo profesional y amigo del presentador, ha explicado que su trabajo consiste en tareas de mantenimiento en plataformas petrolíferas, como el montaje de tuberías, soldadura o corte a profundidades que alcanzan los 72 metros en Huelva. "Trabajamos a tacto, porque a partir de cierta profundidad no se ve prácticamente nada", ha confesado.

Se trata de la segunda profesión más peligrosa del mundo, con riesgos que van desde enfermedades disbáricas por la presión hasta atrapamientos con maquinaria pesada en condiciones de visibilidad nula. El propio Fernández Oquendo ha reconocido la dureza de su sector.

Ponerse en la piel de un buzo

Para Antonio de la Torre, la dificultad no solo ha sido técnica, sino también física. El actor ha descrito la sensación de llevar el equipo de buceo, cuyo peso puede sumar entre 30 y 40 kilos, y el casco, que ha calificado de "claustrofóbico". Sin embargo, el mayor reto llegó el primer día de entrenamiento en la piscina.

Mi cuerpo tiene memoria, está asociando pegar una bocanada por la boca, a te ahogas, te ahogas" Antonio de la Torre Actor

Durante las primeras pruebas con el equipo de respiración autónoma, el actor sufrió una crisis. "Pego tres bocanadas y puedo, me ahogo, me ahogo", ha recordado. El pánico inicial le hizo pensar que no podría hacer la película, pero pronto encontró la causa: su cuerpo había memorizado una reacción de su anterior película, Los destellos, donde interpretaba a un enfermo con una miocardiopatía que sufría ahogos constantes.

El intérprete ha explicado cómo tuvo que "desaprender" ese acto reflejo para poder continuar. "Fui respirando tranquilo, fui como desaprendiendo ese acto reflejo, y bueno, y ya me pude meter dentro y pude rodar la secuencia", ha detallado sobre el proceso que le permitió superar el bloqueo.

El alma de 'Los Tigres'

Una figura clave en todo el proceso ha sido el buzo profesional Eduardo Fernández Oquendo, apodado 'Suki'. El director, Alberto Rodríguez, lo ha descrito como "un pilar fundamental para la película", ya que no solo ha asesorado al equipo, sino que también ha doblado a De la Torre en las escenas submarinas más complejas.

El propio Antonio de la Torre ha asegurado que sin él "no hubiera sido posible" y lo ha definido como "el alma de Los Tigres". La energía y pasión de Fernández Oquendo por su oficio han servido de inspiración para el personaje, y su presencia constante en el rodaje ha sido fundamental para garantizar la verosimilitud de la historia.