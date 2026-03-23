Alberto Breda, cirujano urólogo: "Las fronteras se están derribando; para mí operar a un paciente a 10.000 km de distancia cambia muy poco"

Un cirujano en Barcelona opera a un paciente en Canarias. Entre ellos, 3.000 kilómetros de distancia, pero la precisión del bisturí es milimétrica. Esto, que parece ciencia ficción, es el primer programa clínico europeo de telecirugía robótica de España, puesto en marcha por el doctor Alberto Breda, jefe de la unidad de urología oncológica de la Fundación Puigvert. En una entrevista en el programa 'Herrera en COPE', Breda ha explicado que desde que el programa comenzó el 28 de enero de este año, ya se han realizado 14 cirugías en remoto entre la capital catalana y el Hospital San Roque de Gran Canaria.

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Un quirófano a 3.000 kilómetros

El sistema se basa en una consola, similar a una videoconsola, desde la que el cirujano principal maneja unos joysticks que mueven los brazos robóticos situados junto al paciente. Para el doctor Breda, la experiencia es casi idéntica a una cirugía presencial. "Para mí, operar un paciente que está a mi lado o está a 10.000 kilómetros de distancia es lo mismo. Cambia muy poco, porque realmente lo que estoy haciendo yo es mover unos joystick que mueven unos brazos robóticos", ha afirmado.

La clave es el trabajo en equipo. En el quirófano de Canarias, un equipo médico quirúrgico especializado, liderado por el doctor Pablo Juárez, asiste la operación. Este equipo local garantiza la seguridad del paciente y está preparado para intervenir si ocurriera cualquier incidencia, como un fallo técnico. La comunicación es constante a través de un micrófono, permitiendo a Breda solicitar cambios de instrumental, como pasar de una pinza a una tijera, que el equipo local realiza al instante.

Conexión segura y futuro global

La seguridad de la conexión es una de las mayores preocupaciones. El doctor Breda ha aclarado que no se utiliza una red de internet convencional, sino "una línea dedicada a nosotros. Esto es un cable que sale de la consola, bajo tierra y bajo mar llega directamente a los brazos robóticos en Canarias". Este cable de uso exclusivo protege la intervención de posibles fallos de conexión y de ataques de ciberseguridad. Actualmente, los robots que permiten estas operaciones son de empresas chinas y, además del cable, también existe la opción de usar la red 5G, aunque es más inestable.

Alamy Stock Photo Ciberseguridad

El futuro de esta tecnología es inminente. Breda, que también preside la sociedad robótica europea de urología, está trabajando con la Unión Europea y diversas empresas para utilizar satélites y la nube para las conexiones. Esto permitiría conectarse desde cualquier lugar del mundo. "Que sepan que esto no es un proyecto a 5 años, es un proyecto a 6 meses, a un año como mucho", ha sentenciado, subrayando que la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso.

El impacto en la sanidad y el papel de la IA

Esta innovación promete democratizar el acceso a la cirugía de alta especialización. Según Breda, la telecirugía puede llegar a "zonas rurales que, por cuestiones geográficas, están mal atendidas", permitiendo que hospitales más pequeños realicen cirugías complejas sin necesidad de derivar pacientes a grandes centros de referencia. Esto, a su vez, podría contribuir a la reducción de las listas de espera. Además, no se limita a la urología; ya se aplica en intervenciones de alta complejidad como la cirugía cardiovascular.

La España vaciada

Respecto al futuro, el cirujano ha destacado el papel crucial de la inteligencia artificial, que ya es una realidad en el diagnóstico por imagen. Breda no cree que los robots humanoides vayan a sustituir a los cirujanos a corto plazo, pero sí considera que la IA es una "herramienta imprescindible". "Yo creo que el mundo se dividirá en aquellos que han incorporado la inteligencia artificial y la saben utilizar como herramienta, y aquellos que no", ha concluido.