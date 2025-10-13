Ramón González Férriz, periodista: "Ser un poco extravagante es la muestra definitiva de que eres libre"

El periodista Ramón González Férriz ha traído al programa 'Herrera en COPE' la palabra 'extravagante' para su sección ‘Traficantes de Palabras’. Aunque la RAE lo defina como algo raro o excesivamente peculiar, González Férriz ha planteado en su charla con Jorge Bustos que la extravagancia puede tener un punto muy positivo e incluso necesario.

De hecho, el periodista ha recordado la reflexión de un filósofo conservador inglés, quien afirmaba que "ser un poco extravagante es la muestra definitiva de que eres libre". Esta idea ha servido como punto de partida para analizar el valor de la singularidad en un mundo que tiende a la uniformidad.

Diane Keaton como referente

González Férriz ha encontrado en la actriz Diane Keaton el ejemplo perfecto de esta cualidad. "Quizá por eso envidio a la gente que tiene la capacidad de ser un poco singular", ha confesado, contraponiendo esta actitud con su propia naturaleza de "pequeño burgués aburrido". Para el periodista, Keaton en películas como 'Annie Hall' tenía "el punto de extravagancia justo" y natural.

La uniformidad de los algoritmos

Este valor es hoy "especialmente valioso", según el colaborador, debido a que "los algoritmos de las redes" y la polarización política nos empujan a ser "exactamente iguales que los de nuestro bando". En este contexto, ha lamentado, quienes intentan ser diferentes a menudo lo hacen "mediante la exageración, el grito y la molestia", perdiendo la naturalidad.

Finalmente, González Férriz ha dejado una pregunta en el aire, invitando a la reflexión sobre si aún estamos a tiempo de imitar esa singularidad natural. "Me pregunto si aún estamos a tiempo de hacer como ella, ser un poco extravagantes para ser un poco más libres", ha concluido.