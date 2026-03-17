Marta San Miguel, periodista: "Algunos políticos son como los malos músicos: suben el volumen de los instrumentos para que no se escuche cómo desafinan"

La palabra bloqueo se ha convertido en un término recurrente tanto en la política nacional como en la esfera internacional. Sobre este concepto ha reflexionado la periodista Marta San Miguel en su sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa 'Herrera en COPE', conducido por Jorge Bustos. La colaboradora parte de una anécdota reciente para ilustrar un sentimiento generalizado de parálisis.

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Como punto de partida, San Miguel ha recordado la reciente cancelación de un concierto del cantante Morrissey en Valencia. El artista alegó encontrarse en un estado catatónico debido al ruido de las fallas y un festival de tecno, una situación que le impidió dormir y, en consecuencia, actuar. "Leí la noticia con una mezcla de estupor y envidia, porque hay que ser muy gallo para salir a la palestra y decir que el ruido te bloquea", ha comentado la periodista.

Catatónicos por el ruido

A partir de este bloqueo mental del excantante de los Smiths, San Miguel ha extrapolado el diagnóstico a toda la sociedad. Ha sugerido que todos deberíamos declararnos catatónicos ante la avalancha de sucesos y la sobrecarga informativa. "No podemos más de tantos sucesos, porque si no es Trump haciendo de las suyas, son las sucesivas elecciones autonómicas", ha señalado.

EFE El músico y cantante británico Patric Morrissey

La colaboradora ha enumerado una serie de focos de ruido que contribuyen a este bloqueo colectivo. Ha mencionado las maniobras políticas de VOX en regiones como Extremadura, Aragón o Castilla y León, la amenaza de una guerra en Irán o el bloqueo a Cuba y sus efectos sobre el comercio con España.

Según San Miguel, este "coro de fondo de declaraciones y puyas" busca distraer de problemas reales como la subida del precio de la gasolina. En este punto, ha lanzado una crítica directa a la clase política: "Algunos políticos son como los malos músicos, que suben el volumen de los instrumentos para que no se escuche cómo desafinan. Y eso es lo que nos está dejando a nosotros verdaderamente catatónicos, el ruido que hacen".

Una canción contra el bloqueo

Como antídoto frente a este bloqueo generalizado, la 'traficante de palabras' ha propuesto una solución musical. "Frente a tanto bloqueo, os propongo poner a los Smiths", ha concluido. Específicamente, ha recomendado la canción 'This charming man' ('Este hombre encantador'), por considerarla "perfecta para días como hoy".