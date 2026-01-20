La lección vital que deja el accidente de Adamuz: "El tiempo se vuelve vertical"

La tragedia de Adamuz ha alterado la planificación de la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa 'Herrera en COPE'. La periodista Marta San Miguel, colaboradora del espacio dirigido por Jorge Bustos, tenía previsto hablar sobre el aniversario de la llegada de Trump a la Casa Blanca, pero el suceso ha provocado un cambio de guion para centrarse en la palabra que lo define todo: tragedia.

El tiempo se clava por dentro

Para la periodista, cuando irrumpe un suceso de estas características, la percepción cambia radicalmente: "Cuando sucede una tragedia, el tiempo se vuelve vertical, se clava en el calendario, se te clava por dentro, en el pecho y en las tripas". San Miguel ha reconocido que su plan inicial era hablar del aniversario de la llegada de Trump al poder.

Sin embargo, ha explicado que "aquel ritual que tanto ha impactado ahora en el desorden mundial es una trivialidad frente al orden de prioridades que nos impone la tragedia". Y es que, aunque "llevamos 12 meses preocupados porque Trump está dinamitando la alianza atlántica", ha señalado, "ante una desgracia como la de los trenes de Adamuz, los verdaderos valores se te recolocan".

La vulnerabilidad frente a la normalidad

En este sentido, ha definido la tragedia como "comprobar que lo que hemos dado por seguro no lo es", poniendo como ejemplo que "los trenes que nos han llevado y traído tantas veces fallan". También se ha referido a la angustia de "esperar el nombre de un familiar que iba adentro".

Es un momento en el que "la normalidad desaparece y asistamos a nuestra verdadera vulnerabilidad" y "el horror se convierte en tema de conversación mientras se buscan respuestas", ha concluido la periodista, sin olvidar la cruda realidad: que haya decenas de muertos y heridos y que, a pesar de ello, "las páginas del calendario sigan pasando".