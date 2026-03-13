Roberto Cavero, experto energético: "No tenemos que estar pendientes de la factura de la luz de casa, sobre todo, si los que tenemos precios fijos"

La reciente escalada en el precio de la luz ha generado una gran incertidumbre entre los consumidores. Para aclarar la situación, el experto energético Roberto Cavero ha intervenido en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', donde ha lanzado un mensaje de calma para los hogares españoles. Según Cavero, a pesar del contexto internacional, no hay que alarmarse por la factura doméstica: "No tenemos que estar pendientes de la factura de la luz de casa, sobre todo, si los que tenemos precios fijos".

No tenemos que estar pendientes de la factura de la luz de casa, sobre todo, si los que tenemos precios fijos"

El experto ha explicado que la inmensa mayoría de los consumidores domésticos, en torno al "98 o 99 por 100", cuentan con precios fijos contratados con sus comercializadoras. Esto significa que, aunque el precio en el 'pool' —el mercado mayorista que fija el coste diario de la energía— esté subiendo, "no nos van a subir el precio". No obstante, Cavero ha introducido un matiz de cautela al añadir un "de momento, porque no sabemos lo que va a pasar".

Alamy Stock Photo Factura de la luz

El impacto real en la economía

Sin embargo, la situación es muy diferente para empresas y autónomos. "Cuando salimos a un bar a tomarnos un café, vamos a los hornos, a por el pan, al supermercado, al taller, a una tienda, a toda esta gente sí que le ha afectado, y mucho", ha señalado Cavero. Estos negocios, cuyos contratos suelen estar vinculados al mercado diario, sufrirán una "afección bastante, bastante grande" este mes de marzo, lo que previsiblemente repercutirá en los precios de las materias primas y, en última instancia, en el bolsillo de todos los ciudadanos.

¿Por qué nos afecta un conflicto lejano?

La razón de esta crisis energética se encuentra a miles de kilómetros. Cavero ha recordado que España es un país dependiente de terceros para el suministro de gas y petróleo. La tensión en Oriente Próximo afecta directamente a rutas clave como el estrecho de Ormuz, por donde pasa el "30 por 100 del gas licuado" que llega a España. Este hecho provoca que el precio de la luz se dispare a máximos anuales de forma casi inmediata.

"Cuando hay una guerra o cuando hay un conflicto, automáticamente esos precios suben, suben los seguros, suben los fletes, sube el gas y sube todo", ha detallado el experto. Esta reacción de los mercados es inmediata. Como prueba, Cavero ha ofrecido un dato demoledor: desde el 1 de marzo hasta el día 12, el precio de la energía "ha subido un 374,65 por 100", lo que ha calificado como "una auténtica barbaridad".

España, sin haber hecho los deberes

Aquí en España no hemos aprendido nada"

EFE Central Nuclear de Vandellós II

Cavero se ha mostrado muy crítico con la falta de previsión nacional, trazando un paralelismo con la crisis de 2022 tras la invasión de Ucrania. "Aquí en España no hemos aprendido nada", ha sentenciado. El experto ha denunciado que no se está invirtiendo lo suficiente en almacenamiento energético, en la modernización de redes inteligentes, que "hoy por hoy están saturadas", ni en nuevas tecnologías como los pequeños reactores modulares (SMR), recientemente avalados por Europa. Esta alerta por la dependencia energética pone de manifiesto la vulnerabilidad del sistema.

De cara al futuro, la perspectiva es preocupante si el conflicto persiste. "Los precios van a escalar, y van a escalar el gas y va a escalar el petróleo", ha advertido Cavero. El experto ha insistido en la necesidad de empezar a almacenar gas de cara al invierno, una tarea que no se está acometiendo y que podría agravar la situación en los próximos meses. Pensar en cómo la geopolítica afectará al petróleo y al gas en el futuro es una tarea urgente.

A pesar de que España cuenta con una potente generación de energías renovables, incluyendo niveles hídricos de récord para la hidráulica, fotovoltaica y eólica, no es suficiente para ser inmunes a las crisis. Cavero ha explicado que el gas sigue siendo fundamental para los "servicios de ajuste" que garantizan la estabilidad de la red. Además, ha señalado que la generación renovable "está mal distribuida" y las redes no tienen capacidad suficiente, por lo que es crucial invertir en redes y almacenamiento. En este sentido, ha destacado el caso de Castilla y León, comunidad que "es líder en renovables" y un ejemplo a seguir en hibridación y almacenamiento.