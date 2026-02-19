Zarzalejos analiza la investigación al ex DAO por agresión sexual: "La querella es sobrecogedora"

El periodista José Antonio Zarzalejos, en su sección 'Sexto Sentido' del programa Herrera en COPE, ha analizado la que considera una jornada oscura para el Gobierno y la izquierda. Según el analista, este momento ha estado signado por "la incoherencia de un feminismo hipócrita y la división entre facciones".

Zarzalejos ha calificado como "gravísimo" el episodio protagonizado por el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional. Lo considera especialmente grave por tres motivos: "Por los comportamientos que le imputa la querella interpuesta por su propia víctima, que es sobrecogedora", por la reacción del Ejecutivo y porque evidencia que el Ministerio del Interior está "fuera del control de su titular".

El periodista ha criticado duramente la postura del ministro y del presidente del Gobierno, de quienes dice que "no asumen de nuevo ninguna responsabilidad política". Sobre Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que "está en la inopia o en la incompetencia" o en ambos registros a la vez, concluyendo de manera tajante: "El feminismo de este PSOE es una filfa".

La izquierda en descomposición

En cuanto a la extrema izquierda, Zarzalejos la describe "en descomposición", con una Yolanda Díaz a la que da por acabada. "Díaz está liquidada porque es la nada política y el fracaso electoral más rotundo", ha sentenciado el periodista en los micrófonos de COPE.

Según su análisis, "la declaración de Magariño, que lanzó el fallido proyecto de SUMAR, ha sido enterrada por la proclama frente populista de Rufián". Ha calificado de "absurdo" y "delirio" que un separatista catalán "se ponga al frente de 14 partidos de izquierdas para compartir antifascismo y autodeterminación", en una maniobra que cree "muy posiblemente teledirigida por La Moncloa".

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Este nuevo "Frente Amplio Popular" parece ser la base con la que Pedro Sánchez cree que ganará las generales. Sin embargo, Zarzalejos se ha mostrado convencido de lo contrario y ha concluido con una advertencia: "Esta vez, Carlos, no va a suceder".