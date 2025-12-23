Nacho Abad: "Veo jóvenes varones desamparados respecto a las mujeres, esto es un boomerang que va a dar la vuelta"

El periodista de sucesos Nacho Abad ha cuestionado las cifras oficiales sobre las denuncias falsas en casos de violencia de género. Durante su intervención en el programa 'Herrera en COPE', dirigido por Alberto Herrera, Abad ha señalado que su percepción, basada en la experiencia directa de la abogacía, difiere de los datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que cifra estas denuncias en un porcentaje mínimo.

La experiencia en los tribunales como termómetro

La perspectiva del colaborador se nutre de la experiencia de su mujer, la abogada penalista Bárbara Arroyo. "Mi percepción, a través de lo que yo escucho a mi mujer, es que el dato no es un dato correcto", ha afirmado. Según ha explicado, Arroyo defiende a hombres que resultan absueltos o cuyos casos son archivados por falta de pruebas, pero estas situaciones no se traducen en una causa por denuncia falsa, ya que "no se puede probar una mala intención por parte de la mujer que denuncia".

Análisis crítico sin negacionismo

Nacho Abad ha querido dejar claro que su postura no es negacionista. "Yo creo que existe la violencia de género y que hemos heredado comportamientos machistas del pasado", ha reconocido, admitiendo que él mismo se descubre en "micromachismos". Sin embargo, ha insistido en que "ni las mujeres son seres de luz ni los hombres somos los más pérfidos del mundo", argumentando que, como seres humanos, los hay "buenos y malos, independientemente del género".

Estoy detectando en la gente joven sentirse los varones desamparados respecto a las mujeres y con miedo" Nacho Abad Experto en sucesos

Finalmente, el periodista ha advertido de las posibles consecuencias sociales de esta situación. "Estoy detectando en la gente joven sentirse los varones desamparados respecto a las mujeres y con miedo. Miedo a las consecuencias, miedo a dormir en un calabozo por norma", ha relatado. En su opinión, se trata de un "búmeran que se va a acabar dando la vuelta", responsabilizando a "la izquierda más radical" de haber "ido la mano" en este asunto.