Nacho Abad alerta a los agricultores españoles de un asesino en los campos: "Es un peligro en potencia"

Con el sector del campo ocupando todas las portadas, recientemente ha trascendido un caso que afecta directamente a los trabajadores de este sector. ¿Existe un asesino en serie en España que mata a agricultores? Lo ha desvelado este miércoles en 'Herrera en COPE' el periodista de sucesos Nacho Abad, quien además ha señalado que este hombre "está libre y lo están buscando Guardia Civil, Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra".

22 de noviembre de 2023, el primer crimen

Después del primer crimen, el 22 de noviembre, llegarían dos muertes más: la segunda el pasado 21 de diciembre y la tercera el 5 de enero. Antes de todo esto, ha matizado Abad, ya hubo una "tentativa de asesinato" y fue el pasado 14 de octubre. Ocho días antes de la primera muerte, el pasado 14 de octubre, el asesino ya lo intentó en una finca de Ablitas, en Navarra.

Luis Fernando tenía 56 años y fue a su finca a echar algún producto químico en los terrenos. Al subirse al tractor y comenzar a trabajar, relata, encontró a un hombro robando aceitunas. "No era la primera vez y él ya está cansado de trabajar y que lleguen unos pillos y se lo lleven todo. Lo que hizo fue bajarse del tractor y gritarle al ladrón", ha relatado.

No obstante, el sospechoso se enfadó y le gritó: "Eres un racista". La conversación continúa llena de insultos y Luis Fernando le amenazó con llamar a la policía. "Le importó un bledo. El ladrón se puso a insultarle con palabras gruesas. Luis Fernando se había bajado del tractor para increparle con cierta distancia, pero notó que el tipo tenía unas formas violentas y tiene un nivel de ira brutal", relata Nacho Abad.

De lejos, además, apreció que medía casi dos metros y tenía "un cuerpo hercúleo, brazos como troncos y se asusta. De piel morena, probablemente magrebí". El agricultor español, sin embargo, decidió subirse al tractor de nuevo para seguir con su trabajo. Al arrancar el vehículo, una piedra enorme estalló contra el cristal. A esa primera le siguieron más. "El tipo se salva de milagro. Se acongoja. Y lo que hace es apretar el acelerador. Y mientras tanto ve como el tipo hercúleo le grita", relata Abad.





El hombre terminó escapando. Un relato que es "importantísimo" para el conjunto de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos.

El detalle que conecta los casos de asesinatos de agricultores

Tan solo ocho días del primer incidente, tiene lugar el primer asesinato. El 22 de noviembre, en las afueras de Tudela, en Navarra, muere Pedro Hoyón, de 68 años. Por la mañana salió de casa a recoger aceitunas y no se volvió a saber nada más de él. La mujer, al darse cuenta de que su esposo no volvía, fue a buscarle, junto a otros dos familiares. Le hallaron muerto en el suelo "con dos agujeros en la cabeza. No sé si cuchilladas, palazos o qué, pero la cuestión es que lo encuentran muerto y la Policía Nacional se hace cargo".

A continuación hay "un período de enfriamiento" y el hombre no vuelve a acechar hasta pasado un mes. El 21 de diciembre el hombre mató también a José Luis Aguado, de 80 años, en el campo, donde trabajaba como agricultor. "Pasa lo mismo que en el caso anterior", relata. El hombre fue al huerto por la mañana y cuando su mujer se cercioró de que su marido no volvía a comer, avisó a los servicios de emergencia y a la Guardia Civil. "Lo encuentran horas después muerto. La cuestión es que a este había ido al huerto en su Opel Astra rojo y cuando llega allí la familia, le avisan a la Guardia Civil de que está muerto. Y le pregunta la familia por el Opel Astra".

Posteriormente, la autopsia determinó que se trataba de un asesinato, y el Opel Astra apareció el Lleida, el pasado 5 de enero. Lugar donde se encontró también el cuerpo sin vida del agricultor Ramón Rossell, de 84 años, quien recriminó al asesino por robarle y el hombre le asesinó, posiblemente con unas tijeras de podar. Precisamente el hallazgo del vehículo hizo posible que pudieran conectarse todos los casos. Allí, el asesino abandonó el Opel Astra y se hizo con el vehículo de su última víctima. De hecho, incluso se llegó a saltar un control de los Mossos. "No termino de entender por qué no le persiguen, aunque no tenían alerta sobre este coche, no le persiguen", puntualiza Nacho Abad.

El asesino cruzó a Andorra y queda corroborado por una serie de fotografías tomadas por cámaras de seguridad. Posteriormente, se desplazó hasta Francia, donde abandonó el vehículo en un área de servicio. Ahora se desconoce su paradero. "La Gendarmería francesa está revisando los casos de agricultores muertos en teóricos accidentes en el campo. Pero es que este hombre puede haber cruzado Francia, haber ido a Alemania, haber ido a Bélgica, puede haber regresado a España", ha apuntado el periodista en sucesos.

A continuación ha lanzado una advertencia a todos los agricultores, tanto españoles como incluso extranjeros: "Este hombre es un peligro en potencia, peligrosísimo. A los agricultores, si ven a alguien de estas características en el campo, huyan". Ha advertido que tanto Policía Nacional, como Guardia Civil como Mossos d'Esquadra están tratando de detenerlo.