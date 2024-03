El asesino de la maleta de Vigo: agresivo desde 1988, violador, reincidente y sin prisión permanente revisable

El pasado 24 de febrero, un repartidor de un taller halló una maleta que contenía restos humanos en descomposición. La Brigada de Homicidios de la Policía Nacional de Vigo se hizo cargo del caso. Posteriormente, confirmaron que se trataban los restos de una mujer. Una maleta que había estado allí, envuelta en plástico, desde el pasado mes de agosto. Al parecer nadie se acercó porque, aseguran, aquella zona funciona como un "estercolero". El cuerpo de la mujer presentaba una puñalada en el pecho.

Un caso con especial particularidad porque, al parecer, el presunto asesino es reincidente desde el año 1988. El experto en sucesos Nacho Abad ha desvelado que no tenía ningún tipo de identidad: ni DNI ni ningún otro dato que pudiera servir para identificarla. "Imagínate desde el mes de agosto en qué situación estaría", ha asegurado sobre el estado en el que se encontraba el cuerpo.

"La policía empieza a investigar en el entorno del lugar donde aparece la maleta. Intenta tratar de averiguar cuál es la identidad. Coge su ADN, lo mete en la base de datos, pero no da positivo", ha explicado. Una premisa que evidenciaba que nadie la estaba buscando ni tampoco habían denunciado su desaparición. Tampoco las huellas dieron ningún resultado, ya que no tenía ningún tipo de antecedentes y, por ende, no constaba en la base de datos. Así las cosas, los investigadores optaron por preguntar por los alrededores.

"Lo que es una investigación antigua", ha matizado Abad. "De estas de llamar a la puerta con el nudillo, puerta a puerta, y tratar de averiguar. Y llegan a una pensión en Vigo", ha agregado el experto en sucesos. Es precisamente cuando llegan ahí cuando empiezan a encontrar hilos de los que tirar. Y es que en el mes de agosto, momento en el que la maleta fue depositada en aquel descampado, ya en la pensión se había denunciado "un olor horroroso". De hecho, llamaron incluso a la Policía Local, pero no encontraron nada extraño, porque ya entonces "se había deshecho del cuerpo y lo había tirado entre los arbustos, probablemente con la prisa de que llegase la policía".

Fue entonces cuando dieron con dos nombres: Mari Carmen y José Manuel, quienes habían estado allí alojados a principios de agosto. "A Mari Carmen no la encuentran por ningún lado, era una mujer indigente, de penurias y va acompañada de José Manuel, que básicamente eran compañeros de penurias y de indigencia", ha relatado Abad. Al hacer la inspección ocular, descubrieron sangre en la cama, que posteriormente se comprobó que era de ella. También la dueña de la pensión fue capaz de identificar la maleta. "Es de aquí, yo la he visto aquí, la tenían ellos", aseguró la dueña.





Agresivo desde 1988, violador, reincidente y sin prisión permanente revisable: así es el presunto asesino de la maleta de Vigo

Con todos estos indicios, la policía consiguió identificar a la víctima. Ya solo tenían que dar con el nombre de su acompañante en aquella pensión: se trataba de José Manuel Durán González. "Cuando meten el nombre en la máquina, se encuentran un pedazo de sorpresa, que destapa una de las historias criminales de España más crueles que hemos conocido", ha dicho.

Conocido como O Chioleiro, es un "peligroso y violento criminal", que además arrastra ya varios asesinatos. Este hombre de 66 años ha pasado la mitad de su vida en prisión. "En 1988 regresa del extranjero, donde está con sus padres, y donde trabajaban sus padres, y solo tiene una posibilidad de vivir con un familiar, que es su abuela. Su abuela le acoge, le cuida, le da de comer, le da ropa, le proporciona calor del hogar. Y él, ¿cómo se lo devuelve? Pues un día dice: "Voy a violar a mi abuela". Coge a su abuela, la que le ha dado todo, la que le ha cuidado, la que le ha dado cobijo, y la viola", apunta Nacho Abad.

Después le asesta dieciséis puñaladas, le saca los ojos y vuelve a violarla. Lo detienen, pero al no existir la prisión permanente revisable, ingresa en un psiquiátrico durante 15 años y sale a la calle de nuevo. Se va a vivir a A Lama, en Pontevedra, donde es conocido por lo que ocurrió con su abuela. No obstante, conviven con él hasta el año 2004, cuando encuentran el cuerpo de Alicia Rey, una vecina de 33 años.

Se había quedado viuda recientemente y fue al banco a recoger unos 15.000 euros que iba a recibir por una indemnización por el fallecimiento de su marido, quien había trabajado en Alemania y tenía derecho a ese dinero. "En ese trayecto de casa al banco, le asalta en un descampado y la asesina. Vila y asesina a Alicia Rey", relata el experto en sucesos.

La familia de la fallecida niega rotundamente que tuviera algún tipo de relación con él. Es detenido por la Policía Nacional y le condenan. Permanece en prisión desde el año 2004 hasta el año 2023, 19 años. Salió en febrero del año 2023 y en agosto volvió a reincidir. Tan solo cinco meses y medio después de abandonar la cárcel, el hombre volvió a matar, presuntamente. No obstante, y pese a todo, lo más probable es que no sea condenado a prisión permanente revisable.

"En el estado de descomposición en el que han encontrado el cuerpo de Mari Carmen, es imposible determinar por parte de la autopsia si hubo agresión sexual o no. Han pasado tantos meses con el calor de las temperaturas del verano, luego el frío del invierno o las lluvias, que es imposible determinar la agresión sexual, pero se sospecha cien por cien que la agresión sexual existió. El problema es que si no se puede probar, la prisión permanente revisable no es viable", ha señalado Abad.

"Si lo van a condenar por un asesinato, probablemente lo condenen a entre 10 y 15 años, no mucho más", ha relatado. De hecho, prevé que salga de prisión con entre 76 y 80 años. "Este es el sistema jurídico que tenemos", ha lamentado. "Hemos quitado de las calles a un potencial asesino, pero claro, ya lleva tres víctimas", ha agregado.