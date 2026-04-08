Zarzalejos denuncia el "fraude" del Gobierno para blindar el aborto: "El embarazo no es una enfermedad"

El periodista José Antonio Zarzalejos ha calificado de "inútil" y "fraudulento" el anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución aprobado por el Consejo de Ministros para blindar el derecho al aborto. Durante su intervención en la sección 'Sexto Sentido' del programa Herrera en COPE, conducido por Carlos Herrera, Zarzalejos ha asegurado que la iniciativa tiene "muy poco" recorrido.

Zarzalejos ha argumentado que la reforma es "inútil" porque carece de los apoyos parlamentarios necesarios, ya que exige "el respaldo inicial de 3/5 de los diputados y mayoría absoluta de los senadores". Por este motivo, ha calificado la iniciativa como "una engañifa, una impostura", y ha criticado que "un gobierno que no puede aprobar los presupuestos juegue como un taur con el aborto".

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Un fraude

El periodista ha sostenido además que la decisión es "fraudulenta", citando un voto particular del padre de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón en el Consejo de Estado, quien la calificó de "un fraude de constitución". Según esta tesis, el derecho a la vida está protegido en el artículo 15 de la Carta Magna, no en el 43, y su modificación requiere un procedimiento de reforma agravada.

De este modo, el Gobierno estaría eludiendo el procedimiento que exige "mayorías excepcionales, disolución de las cortes y referéndum vinculante". Zarzalejos ha insistido en que el aborto no es una cuestión de salud, ya que "el embarazo no es una enfermedad y por eso el aborto no concierne a la salud, salvo en caso de necesidad, concierne a la vida del no nacido".

embarazo

Finalmente, ha concluido que el Ejecutivo "no se atiene, ni siquiera en los aspectos más delicados y nucleares, al mandato constitucional". En su opinión, esta actuación responde a "puras sin razones de poder electoralistas y sectarias".