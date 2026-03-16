José Antonio Zarzalejos, periodista: "En Ferraz y en Moncloa se siente el vértigo de que a su izquierda no hay nada de nada, ni Sumar ni Podemos, y tampoco le conviene al PSOE ese vacío"

El periodista José Antonio Zarzalejos ha analizado los resultados de las elecciones en la sección 'Sexto sentido' de 'Herrera en COPE', junto a Carlos Herrera. Zarzalejos ha calificado la victoria del Partido Popular como "indiscutible", destacando que ha obtenido más escaños, más porcentaje de voto y más papeletas que en el año 22, consolidando una mayor distancia con el PSOE.

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El 'vértigo' del PSOE

Según el análisis, la escasísima subida de Vox, que solo suma un escaño, envía un mensaje directo a Pedro Sánchez: "no habrá sorpaso". Este escenario, a juicio del periodista, consolida el liderazgo de Feijóo y demuestra que Vox está en su techo, sin alcanzar el 20 % del voto.

El problema para el sanchismo no termina ahí, ya que en La Moncloa "se siente el vértigo de que a su izquierda no hay nada de nada, ni sumar ni podemos". Zarzalejos ha señalado que este vacío a la izquierda del PSOE no le conviene al partido, aunque sea una "consecuencia lógica de la radicalidad del presidente del gobierno".

EFE El candidato socialista a la presidencia de Castilla y León, Carlos Martínez

Esta izquierda del Pleistoceno, como la ha denominado, podría tener la "tentación de romper la baraja y desestabilizar el teatrillo de coalición". Su instinto de supervivencia le indicaría que "o se aleja del depredador Sánchez, o en 2027, de la extrema izquierda, no quedan ni las raspas", una hipótesis que, aunque poco probable, no es imposible.

Vox, por debajo de las expectativas

Por otro lado, Zarzalejos ha destacado que en VOX tampoco hay demasiada alegría, ya que los resultados han estado por debajo de las expectativas. Ha atribuido este freno a que el Partido Popular ha presentado "un perfil muy sólido", con un candidato como Fernández Mañueco y una campaña en la que Feijóo ha estado muy presente.

El periodista ha sugerido que Abascal "suponía que era invulnerable" incluso a las crisis internas que han estallado en su formación durante la campaña, como las de Ortega Smith en Madrid o Antelo en Murcia. Finalmente, Zarzalejos ha concluido que el mensaje del electorado es claro: en el espacio de la derecha se debe imponer la responsabilidad, que consiste en formar los 3 gobiernos pendientes en Extremadura, Aragón y Castilla y León.