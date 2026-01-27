Zarzalejos exige la dimisión de Óscar Puente tras la gestión de Adamuz

El periodista José Antonio Zarzalejos, en su sección 'Sexto sentido' de 'Herrera en COPE', ha analizado la actualidad política marcada por los decretos ley del Gobierno. Zarzalejos ha calificado como "previsible" y "deseable" la derrota parlamentaria del Ejecutivo en la convalidación del conocido como decreto ómnibus.

Un "pisto tramposo"

Según el analista, este decreto es un 'totum revolutum' cuyo contenido es deliberadamente heterogéneo para que la oposición no pueda negarse a convalidarlo. En sus propias palabras, es un "trágala parlamentario" que mezcla temas tan dispares como el incremento de las pensiones, la suspensión de desahucios o entregas a cuenta a las comunidades autónomas.

Zarzalejos ha recordado el criterio expuesto por Núñez Feijóo en el mismo programa: "No a este pisto tramposo, y sí a disposiciones separadas". El periodista ha criticado esta "marrullería" del Gobierno, que atribuye a su minoría parlamentaria y a la incapacidad de presentar los presupuestos.

Para el periodista, esta forma de legislar "está destrozando la institucionalidad", la separación de poderes y las funciones del Congreso. Ha advertido que esta situación está llevando a lo que los juristas empiezan a llamar "constitucionalismo autocrático".

La gestión "desastrosa" de Puente

El análisis también se ha centrado en otro decreto ley sobre el bono único de transporte público, que supone un gasto de 371 millones de euros. Zarzalejos ha cuestionado la idoneidad de esta medida, destacando la "precariedad de la red ferroviaria" de cercanías, media y larga distancia.

Matias Chiofalo El ministro de Transportes, Óscar Puente

El periodista ha sido especialmente crítico con el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuya gestión ha calificado de "desastrosa y mendaz". A raíz de esta situación, el colaborador de COPE ha sido tajante al afirmar que la situación "exige, Carlos, su dimisión".