Zarzalejos analiza la actuación de Óscar Puente al frente de la crisis ferroviaria en España: "La nada envuelta en celofán semántico"
El periodista analiza en 'Herrera en COPE' la estrategia de comunicación del ministro de Transportes para eludir responsabilidades
2 min lectura3:03 min escucha
El periodista José Antonio Zarzalejos ha analizado en la sección 'Sexto sentido' de 'Herrera en COPE' la actuación del ministro de Transportes, Óscar Puente tras la tragedia de Adamuz. Según el comunicador, el ministro ha desplegado una calculada estrategia de comunicación para, a su juicio, eludir responsabilidades políticas tras los últimos incidentes ferroviarios que han afectado al país.
Un nuevo estilo de comunicación
Zarzalejos ha descrito esta táctica como la de un "nuevo puente, distinto y distante del estereotipo que él mismo se ha creado", con una "exposición pausada, ausencia de crítica o recriminación, vibración de humildad en las respuestas". Para el periodista, sin embargo, el contenido de su mensaje es "la nada envuelta en celofán, en celofán semántico", logrando ocupar el espacio mediático de forma compulsiva.
ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST
La gestión de la crisis ferroviaria
El análisis se ha centrado en la gestión del accidente de Adamuz, que dejó 45 muertos. Zarzalejos critica que la versión del ministro es que "Adif y el ministerio lo han hecho todo bien, la red es segura", atribuyendo el siniestro a una "simple fatalidad" para no dimitir. En opinión del periodista, esta narrativa busca "oscurecer el dictamen que apunta indubitablemente al deterioro de la vía en Adamuz".
La crítica se extiende también a la suspensión de los servicios de Rodalies en Cataluña, donde Puente ha negado su responsabilidad pese a que la Generalitat no tiene competencias "ni en el operador, que es Renfe, ni en la infraestructura, que es Adif", según ha recordado Zarzalejos. También ha mencionado el colapso de la alta velocidad y la huelga de maquinistas.
Impunidad política
Para Zarzalejos, la actuación del ministro es un claro ejemplo de "impunidad política" y califica su comparecencia como un "espectáculo de embuste". Considera que es "difícil, quizá imposible, contemplar un espectáculo de embuste más acabado que el protagonizado por este personaje", a quien ha definido como "una de las criaturas más definitorias del sanchismo" actual.
Finalmente, el periodista ha reflexionado sobre el estilo del Gobierno, que, según él, "se ha abonado desde el principio al relato y no al dato". Ha criticado que se priorice "la forma sobre el fondo, lo subjetivo sobre lo objetivo", utilizando la "herramienta del trampantojo", una filosofía que ha descrito como "progresismo químicamente puro" por parte del Ejecutivo.
