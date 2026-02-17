"Los que dicen que el Barça tiene que cambiar su forma de defender, es como vivir en Londres y quejarse de que llueve, es innegociable"

El FC Barcelona perdió el liderato y los papeles en su visita a Montilivi, donde cayó por 2-1 en un encuentro que se complicó por errores propios. La derrota ahonda en la crisis de un equipo que sigue mostrando una preocupante falta de contundencia en ataque, desperdiciando numerosas ocasiones, y una fragilidad defensiva que le concede demasiado a sus rivales. Para más detalles del encuentro, se puede consultar la crónica del directo en Girona - Barcelona.

El regreso de Raphinha a la titularidad no fue suficiente. A pesar de su buen rendimiento, sus compañeros de ataque no estuvieron acertados, incluido un Lamine Yamal que falló un uno contra uno y, lo que fue más doloroso, un penalti en el tiempo añadido de la primera parte que se estrelló en la madera. Este fallo desde los once metros, sobre el que Pedro Martín ha aclarado si debió repetirse, podría haber cambiado el rumbo de un partido que llegó al descanso con empate a cero.

Un estilo de juego innegociable

El partido se rompió en la segunda mitad. Cubarsí adelantó al Barça con un gran remate de cabeza, pero la alegría duró apenas noventa segundos. Un mal despeje del propio central sirvió en bandeja el empate a los locales. Este patrón, el de ser incapaz de mantener una ventaja, se ha convertido en una constante para el conjunto azulgrana. Las polémicas, como ciertas faltas que han recordado a otros análisis del VAR realizados por Fouto, tampoco ayudaron a calmar los ánimos.

AFP7 vía Europa Press Cesar Soto Grado, árbitro del partido gesticula durante la liga española, LaLiga EA Sports, partido de fútbol disputado entre el Girona FC y el FC Barcelona en el estadio de Montilivi

Tras el partido, el debate sobre el modelo de juego del equipo se trasladó a los estudios de 'El Partidazo de COPE', donde Manolo Lama y Dani Senabre protagonizaron un intenso cara a cara. Castaño puso el foco en la vulnerabilidad del equipo: "Me ha llamado la atención que al Barça le tire el Girona, que estaba a 2 puntos del descenso, 10 veces", cuestionando la idoneidad de una defensa tan arriesgada.

Frente a esta crítica, la postura de Dani Senabre fue rotunda y sin fisuras, defendiendo la filosofía del entrenador alemán.

Esto es como quejarse, como vivir en Londres y quejarse de que llueve"

Senabre insistió en que el estilo de Flick es una seña de identidad inalterable. "A los que decís que el Barça tiene que cambiar su filosofía, su forma de defender y tal, esto es como quejarse, como vivir en Londres y quejarse de que llueve. Es que Flick es así, no lo va a cambiar", sentenció el comentarista. Su argumento se vio reforzado al recordar las palabras de los propios jugadores.

AFP7 vía Europa Press Pau Cubarsi del FC Barcelona celebra un gol con sus compañeros durante el partido de fútbol de la liga española, LaLiga EA Sports, disputado entre el Girona FC y el FC Barcelona en el estadio de Montilivi

Solo han hablado 2 futbolistas, y los 2 futbolistas han dicho que eso es innegociable"

El colaborador de COPE zanjó el debate subrayando que la plantilla respalda completamente al técnico. "Solo han hablado 2 futbolistas, y los 2 futbolistas han dicho que eso es innegociable", afirmó Senabre, dando a entender que cualquier crítica externa choca con la convicción interna del vestuario. Para Senabre, es absurdo pedir un cambio que ni el entrenador ni los jugadores contemplan.