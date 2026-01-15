La "colonización" de la Fiscalía no cesa: Teresa Peramato sigue la senda de su polémico antecesor

El periodista José Antonio Zarzalejos, en su sección 'Sexto Sentido' del programa "Herrera en COPE" con Carlos Herrera, ha analizado los primeros pasos de la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Peramato fue propuesta y nombrada como la nueva Fiscal General del Estado a finales del año pasado, tras la dimisión de Álvaro García Ortiz, siendo una fiscal de carrera especializada en violencia de género y cercana a la Unión Progresista de Fiscales.

Peramato es la cuarta fiscal en asumir el cargo desde que Pedro Sánchez está en Moncloa. Es fiscal de sala del Tribunal Supremo con 35 años de carrera, vinculada al sector progresista y firme defensora de la ley del 'solo sí es sí'.

Según Zarzalejos, su mandato se perfila como "un suma y sigue" de su predecesor, Álvaro García Ortiz, quien fue condenado por revelación de datos reservados.

Un equipo marcado por la polémica

Zarzalejos ha recordado que Peramato "empezó mal, muy mal" su andadura en el cargo el pasado 9 de diciembre. Durante su toma de posesión, dedicó a su antecesor un "impresentable elogio a un condenado por la comisión de un delito profesional".

La nueva fiscal general ha mantenido a todo el equipo de su antecesor, en particular a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde. Esta firmó un incidente de nulidad contra la sentencia del Supremo con "expresiones muy lesivas e hirientes hacia los magistrados", lo que ha generado un profundo malestar en el alto tribunal.

Directrices en casos sensibles

Peramato también mantiene las instrucciones a los fiscales en procesos donde García Ortiz decidió no acusar, como en el caso de Begoña Gómez o el de David Sánchez. El análisis de Zarzalejos señala además la inacción de la Fiscalía en otros asuntos de relevancia.

Eduardo Parra / Europa Press La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez

El ministerio público no pidió prisión provisional para Koldo, ni para el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Tampoco ha movido ficha ante acusaciones no desmentidas de abusos a cargos socialistas como Francisco Salazar o el alcalde de Monforte, según ha expuesto el periodista.

La restitución de García Ortiz

Además, Peramato ha dictado un decreto para que García Ortiz se reincorpore al servicio activo en la sección de lo social del Supremo. Esta decisión se ha tomado a pesar de que una mayoría del Consejo Fiscal le pedirá que abra un expediente para valorar si su antecesor debe ser suspendido como fiscal.

Zarzalejos ha afirmado que, siguiendo "la estricta observancia de La Moncloa", Peramato no abrirá dicho expediente. En su opinión, esta perseverancia en la "colonización de la fiscalía" se debe a que "el sectarismo es incombustible".