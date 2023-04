Marc Vidal pone el foco en las colas del hambre: “Que no lo veamos a diario, no quiere decir que no exista”

Como es costumbre, ‘Herrera en COPE’ pone el foco en temas que te afectan. De la pobreza, aunque muchas veces solo veamos titulares y grandes cifras, cada caso nos influye. Por ello, Marc Vidal en su sección ‘Salida de Emergencia’, ha centrado su lectura en las colas del hambre en nuestro país.

Tal y como ha comentado Carlos Herrera en antena, “Cáritas asegura que las colas de las hambres crecen en España”, a lo que el analista económico ha añadido: “Es terrible, aunque según Pedro Sánchez, los males de España son el pesimismo, el fatalismo y la pereza, según decía ayer. Pero si está escuchando, le voy a hablar de otro problema que debería de atender. De hecho, si se da una vuelta por la Corredera Baja en el centro de Madrid, a media tarde, podrá darle la vuelta a la manzana entera saludando a muchas personas que están esperando su cena”.

A su visión, el analista económico ha argumentado con varios datos: “El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social en España, según la tasa AROPE, que es una medida para medir el factor social en la Unión Europea, es del 20’4%, y en carencia material severa un 7’7%. ¿Cómo puede ser que la cuarta economía de la zona euro tenga más de 12 millones de personas en riesgo de exclusión o riesgo de pobreza?”.

“Que no lo veamos a diario, no quiere decir que no exista. Y cuando un país no es capaz de trasladar ese hipotético crecimiento del que hacen gala para solucionar eso, pues es un país quebrado en lo social” ha asegurado.

Cada número tiene nombres y apellidos

“Una persona de en riesgo de exclusión, según ese indicador, es alguien con nombre y apellidos, que no puede permitirse el pago del alquiler, un coche, un plato de carne o proteínas equivalentes cada dos días, que no puede permitirse irse de vacaciones, un gasto imprevisto, un teléfono, una lavadora y que no puede permitirse calefacción en invierno” ha señalado Marc Vidal.

Además, el analista económico ha alertado de esta realidad en nuestro país: “La clase media se está estrechando. La de la población que no puede afrontar gastos imprevistos y ya son más de cuatro millones de personas en este país y no para de crecer. Se está creando una masa social ‘low cost’ dependiente de ayudas públicas y cada vez menos de subirse al ascensor social porque el capital no se valora, la inversión se castiga y el ahorro es casi pecado”.

A su vez, Marc Vidal ha planteado varias cuestiones: “La mejora del empleo no es real. ¿Cómo se explica que creciendo tanto el empleo como dicen las personas trabajando sean las mismas que en 2007? ¿O que las horas trabajadas sean aún menos? O la gente trabaja menos o trabaja peor”. E hizo un último apunte: “Se utilizaron muchos recursos para el escudo social. Todo eso está bien, pero no se estimuló nada para el sector productivo y la mejora de la estructura económica de este país. Y sin eso, solo gastando en ayudas y castigando a quien genera empleo, al final lo que se logra es reducir la clase media, ensanchar la pobreza y cerrar con un candado enorme la salida de emergencia”.